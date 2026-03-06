Edit Profile
    ‘শ্যুটিং তো বাহানা, হামে…’! সেটে কোন কাণ্ড ‘উজি’ আরাত্রিকাj, নিজেই দিলেন ভিডিয়ো

    আমজনতা থেকে তারকারা, সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছাবার্তা ভাগ করে নিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার জন্য। সেটে বৃহস্পতিবার কোন কাণ্ড করেন আরাত্রিকা, দেখুন-

    Published on: Mar 06, 2026 11:09 AM IST
    By Tulika Samadder
    বৃহস্পতিবার ছিল ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টি ২০ বিশ্বকাপের সেমি ফাইনাল। একেবারে শেষ পর্যন্ত বেশ টানটান উত্তেজনার শেষে হাসি ফুটেছে দেশবাসীর মুখে। আপাতত ফাইনালের অপেক্ষা, টিম ইন ব্লু-র হাতে ট্রফি আসুক এটাই মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছেন।

    আরাত্রিকা মাইতি।
    ইতিমধ্যেই আমজনতা থেকে তারকারা, সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছাবার্তা ভাগ করে নিয়েছেন। তবে বিশেষ করে নজর কেটেছে বাংলার ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ আরাত্রিকা মাইতি। দেখা গেল, সেটে ট্যাব চালিয়ে সকলে মিলে বসে খেলা দেখছেন। আর দেশের সাফল্যে সকলে মিলে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিচ্ছেন।

    আরাত্রিকা ভিডিয়ো শেয়ার করে লিখলেন, ‘আজ শ্যুটিং তো বাহানা থা, হামে ম্যাচ দেখনে আনা থা…’! যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, ‘আজকে শ্যুটিং তো বাহানা, আমাদের ম্যাচ দেখতে আসতে হত’। সঙ্গে এক চোখ মারা, আর একটি কালো সানগ্লাসের ইমোজি।

    আরাত্রিকার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি।
    আরাত্রিকাকে এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকে। যা বেশ ভালো টিআরপি আনছে। উজি চরিত্রে আরাত্রিকার অভিনয় যেমন মন কেড়েছে, তেমনই ঋষি-উজির জুটি, অর্থাৎ আরাত্রিকা মাইতি-অভিষেক বর্মা। এমনকী, তাঁদের অনস্ক্রিনের পাশাপাশি, অফস্ক্রিনের রসায়ন দেখেই অনেকের ধারণা, বুঝি বা দুজনে প্রেম করছেন।

    যদিও সেই গুঞ্জনে ইতিমধ্যেই জল ঢেলেছেন আরাত্রিকা। এইচটি বাংলাকে-কে অভিনেত্রী জানান, ‘আসলে আমি তো সিঙ্গল। মনের মানুষ তো নেই। অভিষেকও ওইরকম (সিঙ্গল)। তাই আমাদের নিয়ে কথা হবে সেটাই স্বাভাবিক। বলছে সবাই, আমরা শুনছি। আমার একটা বয়ফ্রেন্ড থাকলে লোকে এসব বলত না। কী আর করব’।

    কাজের সূত্রে, আরাত্রিকার অভিনয়ের শুরুটা হয়েছিল করুণাময়ী রানী রাসমনি ধারাবাহিকে একটা ছোট্ট পার্শ্ব চরিত্রের মাধ্যমে। যদিও খ্যাতি আসে খেলা বাড়ি ধারাবাহিকের মিতুল চরিত্রের মাধ্যমে। তারপর মিঠিঝোরা-য় দর্শকরা দেখেন আরাত্রিকাকে ‘রাই’ হিসেবে, আর এখন চলছে খেলনা বাড়ি। মাঝে অবশ্য বড় পর্দাতেও পা রেখে ফেলেছেন আরাত্রিকা। তাঁকে সৃজিত মুখোপাধ্য়ায়ের ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’ ধারাবাহিকে লক্ষ্মীপ্রিয়া হিসেবে। দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে প্রশংসিতও হয় আরাত্রিকার কাজ।

