    'কোথাও গেলে তো আবার ভদ্রলোকের...', কেন সব সময় আড়ালেই থাকতে পছন্দ করেন অরুণিমা?

    বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহু পুরনো একজন অভিনেত্রী হলেন অরুণিমা ঘোষ। তাঁর মতো গুণী অভিনেত্রী খুব কম দেখা যায় এই ইন্ডাস্ট্রিতে। তিনি নিজেও ভীষণ কম দেখা দেন সকলকে। কিন্তু এত বড় অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন সোশ্যাল মিডিয়া অথবা লোক নজরে বেশি আসেন না তিনি?

    Mar 16, 2026, 13:55:36 IST
    By Swati Das Banerjee
    বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহু পুরনো একজন অভিনেত্রী হলেন অরুণিমা ঘোষ। তাঁর মতো গুণী অভিনেত্রী খুব কম দেখা যায় এই ইন্ডাস্ট্রিতে। তিনি নিজেও ভীষণ কম দেখা দেন সকলকে। কিন্তু এত বড় অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন সোশ্যাল মিডিয়া অথবা লোক নজরে বেশি আসেন না তিনি?

    কেন সব সময় আড়ালেই থাকতে পছন্দ করেন অরুণিমা?
    কেন সব সময় আড়ালেই থাকতে পছন্দ করেন অরুণিমা?

    সম্প্রতি দ্য ওয়াল ইন্টারটেইনমেন্ট সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘কোথাও গেলে তো আবার ভদ্রলোকের মতো পোশাক পরতে হবে। সাজতে হবে। আমি তো ওখানে আমার বাড়ির পোশাক পরে চলে যেতে পারবো না। যদি যেতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো। কিন্তু সেটা হয় না বলে আর যাই না।’

    তবে শুধু লোকসমক্ষে তিনি বেশি যান না তা কিন্তু নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখেন সমস্ত মাধ্যম থেকে। তেমনভাবে তিনি কোথাও যান না বলে গুগলেও অরুনিমার সম্পর্কে তেমন তথ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

    অরুণিমার কথায়, তিনি নিজের জীবনটাকে প্রাইভেট রাখতেই ভালোবাসেন। ভীষণ লাজুক একজন মানুষ তিনি। তাই তেমনভাবে সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন না অভিনেত্রী। কাজের বাইরে তাই নিজের বাড়িতে নিজের কমফোর্ট জোনেই সময় কাটাতে ভালোবাসেন তিনি।

    প্রসঙ্গত, খুব শীঘ্রই অরুণিমাকে দেখতে পাওয়া যাবে ‘লেডি চ্যাটার্জী’ সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে। এবারও নাম ভূমিকায় অভিনয় করবেন তিনি। বাকিদের সঙ্গে এই সিরিজে যোগদান করবেন রোহন ভট্টাচার্য। তবে তিনি কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন সেটা এখনও জানা যায়নি।

    ক্যামেলিয়া প্রোডাকশনের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ফ্রাইডে - এর এই সিরিজ আদ্যপ্রান্ত একটি গোয়েন্দা গল্প নিয়ে তৈরি। অরুনিমা ছাড়াও সিরিজে অভিনয় করেছিলেন দেবাশীষ মন্ডল এবং অলিভিয়া সরকার। জানা গিয়েছে, সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিরিজের নায়ক নায়িকাদের লুক সেট হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

