Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Aryan Khan: ‘এটা বাবার জন্য নয়’,প্রথম অ্যাওয়ার্ড হাতে আরিয়ান! শাহরুখকে ছেড়ে কার নাম নিল সে?

    শুক্রবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আরিয়ান খানকে বছরের সেরা নবাগত পরিচালকের পুরস্কার তুলে দেওয়া হল তাঁর ডেবিউ ওয়েব সিরিজ দ্য ব্যাডস অফ বলিউডের জন্য। 

    Published on: Dec 20, 2025 4:29 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান এই বছর জুড়ে আলোচনায় থেকেছেন, তাঁর পরিচালনায় তৈরি নেটফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ দ্য ব্যাডস অফ বলিউড অজস্র প্রশংসা কুড়িয়েছে। আরিয়ান দেখিয়ে দিয়েছেন, তিনি বাপ কা বেটা! ২০২৫ শেষ হওয়ার আগেই পরিচালক হিসাবে সেরার সম্মান জুটল আরিয়ানের কপালে।

    ‘এটা বাবার জন্য নয়’,প্রথম অ্যাওয়ার্ড হাতে আরিয়ান! শাহরুখকে ছেড়ে কার নাম নিল সে? (HT_PRINT)
    ‘এটা বাবার জন্য নয়’,প্রথম অ্যাওয়ার্ড হাতে আরিয়ান! শাহরুখকে ছেড়ে কার নাম নিল সে? (HT_PRINT)

    সেরা নবাগত পরিচালকের সম্মান গ্রহণ করার সময় আরিয়ান স্বীকার করেছেন যে তিনিও তাঁর বাবার মতোই পুরস্কার পছন্দ করেন। তবে আরিয়ান স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই জয়টি শাহরুখের জন্য নয়, বরং তিনি তাঁর জয় মা গৌরী খানকে উৎসর্গ করেছেন। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত এনডিটিভি ইন্ডিয়ান অব দ্য ইয়ার ইভেন্টে বর্ষসেরা নবাগত পরিচালক পুরস্কারে ভূষিত হন আরিয়ান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আরিয়ানের সঙ্গে ছিলেন তাঁর দিদিমা সবিতা ছিব্বার। পুরস্কার গ্রহণের সময় তাঁর বক্তব্যের বেশ কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

    শাহরুখ পুত্রকে বলতে শোনা গেল, 'সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। প্রথমত, আমি আমার কাস্ট, ক্রু এবং নেটফ্লিক্সকে ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রথমবারের পরিচালকের উপর এত আস্থা রাখার জন্য এবং আমার সাথে এমন ভালবাসা, কঠোর পরিশ্রম এবং উত্সাহের সাথে কাজ করার জন্য।

    তিনি আরও বলেন, ‘এটি আমার প্রথম পুরস্কার, এবং আমি আশা করি আমি আরও অনেক পুরস্কার জিতব কারণ আমার বাবার মতো, আমিও সত্যিই অ্যাওয়ার্ডস পছন্দ করি। কিন্তু এই পুরস্কার একেবারেই বাবার জন্য নয়। এই পুরস্কারটি আমার মায়ের জন্য, কারণ তিনি সবসময় আমাকে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে বলেন, লোকদের নিয়ে মশকরা না করতে শেকান, এবং একেবারে কোনও আপত্তিজনক ভাষা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে বলেন। আর আজ রাতে সেই সমস্ত কাজের জন্য আমি এই পুরস্কার পেয়েছি। আশা করছি আজ মা খুব খুশি হবেন, এবং আমি জানি যে আমি যখন আজ বাড়িতে যাব, তখন আমাকে কিছুটা কম বকা খেতে হবে মায়ের কাছে’।

    নাতির মুখে এমন বক্তৃত্ব শুনে আবেগআপ্লুত গৌরীর মা সবিতা ছিব্বার। আরিয়ানের বক্তৃতা শুনে থ নেটপাড়া। শুধু দেখতে নয়, আরিয়ানের ম্যনারিজমেও রয়েছে শাহরুখের ছাপ তা অজানা নয়। তবে আরিয়ানের শব্দচয়নও বুঝিয়ে দিল তিনি শাহরুখ খানের আত্মজ।

    ছেলের এই সাফল্যে গর্বিত মা গৌরী খান। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের সেই আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন। সঙ্গে জানিয়েছেন, এবার বাড়িতে অ্যাওয়ার্ড রাখার নতুন ক্যাবিনেট ডিজাইন করতে হবে তাঁকে।

    গত সেপ্টেম্বরে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে আরিয়ান খানের দ্য ব্য়াডস অফ বলিউড। লক্ষ্য লালভানি অভিনীত ব্যঙ্গাত্মক এই কমেডি সিরিজের প্রেক্ষাপট বলিউড। এই সিরিজে আরও দেখা মিলেছে, রাঘব জুয়াল, সাহের বাম্বা এবং ববি দেওল।

    News/Entertainment/Aryan Khan: ‘এটা বাবার জন্য নয়’,প্রথম অ্যাওয়ার্ড হাতে আরিয়ান! শাহরুখকে ছেড়ে কার নাম নিল সে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes