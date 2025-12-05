‘ভিডিও বৌমা’ শেষ হতেই আবার বড় পর্দায় আরিয়ান, কার বিপরীতে অভিনয় করবেন তিনি?
বেশ কয়েক মাস একটানা ছোট পর্দায় অভিনয় করার পর আবার বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন অভিনেতা আরিয়ান ভৌমিক। সান বাংলার ভিডিও বৌমা ধারাবাহিকে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন তিনি, বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল এই ধারাবাহিকটি। ধারাবাহিকের পথচলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার একগুচ্ছ কাজ নিয়ে বড় পর্দায় ফিরতে চলেছেন আরিয়ান।
সূত্রের খবর অনুযায়ী, অরিজিৎ বিশ্বাসের পরিচালনায় একটি নতুন বাংলা ছবিতে অভিনয় করবেন আরিয়ান। ছবির নাম হতে চলেছে ‘অস্তরাগ’। এই ছবিতে আরিয়ান এর বিপরীতে অভিনয় করবেন শ্রীমা ভট্টাচার্য। এর আগে একসঙ্গে অভিনয় করেননি শ্রীমা এবং আরিয়ান, তাই এই ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করলে দর্শকরা একটি নতুন জুটি দেখতে পাবেন।
সূত্র অনুযায়ী আরও জানা গিয়েছে, সিনেমার গল্প একটু অন্যরকম যার প্রতিটি পদে থাকবে নতুন নতুন টুইস্ট। একে অপরের সঙ্গে অভিনয় করলেও পুরোপুরি নায়ক নায়িকা হিসেবে অভিনয় করবেন না এই তারকা জুটি, বরং আরিয়ান এবং শ্রীমা দুজনের চরিত্রেই থাকবে কিছু রহস্য।
ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলে নাকি শুরু হয়ে গেছে ছবির কাজ। যদিও ছবির গল্প বা অন্য কিছু নিয়ে এই মুহূর্তে মুখ খুলতে নারাজ ছবির সঙ্গে যুক্ত থাকা তারকারা। তবে জানা গিয়েছে, অস্তরাগ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি ছবি রয়েছে আরিয়ানের হাতে।
কিছুদিন আগেই ‘কাকাবাবু’ ছবির কাজ শেষ করেছেন আরিয়ান, যেখানে আবার প্রসেনজিতের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে আরিয়ানকে। ‘অস্তরাগ’ শেষ হতেই আরও ছবি এবং সিরিজ নিয়ে দর্শকদের মন জয় করতে দেখা যাবে আরিয়ানকে, যদিও এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত খবর জানাবেন অভিনেতা নিজেই।
প্রসঙ্গত, ‘চলো পাল্টাই’ সিনেমার হাত ধরেই দর্শকদের সামনে এসেছিলেন আরিয়ান। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। যদিও তারপর ‘কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’, ‘ইয়েতি অভিযান’, ‘মিশর রহস্য’ সহ একাধিক ছবিতে প্রসেনজিতের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন আরিয়ান। আগামী বছরেও কাকাবাবুর আরও একটি গল্পে আরিয়ানকে দেখা যাবে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করতে।
