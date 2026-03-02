Star Jalsha Serial: ১০ মার্চ থেকে ওলট-পালট জলসার সিরিয়ালের স্লট, ৯টায় হিয়ার গঙ্গা! রইল তালিকা

Edit Profile
    Star Jalsha Serial: উলটে দেখো পালটে গেছে! আগামী সপ্তাহ থেকেই বড় বদল স্টার জলসার মেগা সিরিয়ালের সম্প্রচার সময়ের। নতুনকে জায়গা করে দিতে হটছে একাধিক মেগা। 

    Published on: Mar 02, 2026 6:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সকলকে চমকে দিয়ে গঙ্গার স্লট ঘোষণা করেছে স্টার জলসা। চিরসখাকে ৯টার প্রাইম স্লট থেকে ল্যাং মেরে হিয়া ও সাহেব জুটিকে প্রাইম টাইমে স্লট দিয়েছে জলসা। ফলে বদলাচ্ছে চ্যানেলের সম্প্রচার শেডিউল। ১০ই মার্চ থেকে বড় রদবদল হতে চলেছে, তার সবচেয়ে বেশি কুপ্রভাব পড়ল চিরসখা ধারাবাহিকের ওপর।

    সাহেব-হিয়ার ‘গঙ্গা’ রাত ৯টার স্লট দখল করার পর থেকেই প্রশ্ন ছিল, এই ধারাবাহিকের ভবিষ্যৎ কী? কারণ লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মেগা রাত ১০টার স্লটে যাওয়া মানে লেখিকারই অপর ধারাবাহিক কনে দেখা আলোর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই। তাহলে কি দ্রুত শেষ হবে কমলিনী আর নতুন কাকুর গল্প? সেই জল্পনা আপতত জারি রয়েছে।

    চ্যানেল তাদের প্রাইম টাইম সাজাতে মরিয়া, তা স্পষ্ট। এখন চূড়ান্ত সূচি অনুযায়ী:

    রাত ৯টায় আসছে নতুন মেগা ‘গঙ্গা’।

    রাত ৯টা ৩০ মিনিটে থাকছে ‘মিলন হবে কতদিনে’।

    রাত ১০টায় পিছিয়ে যাচ্ছে ‘চিরসখা’।

    রাত ১০.৩০টায় দেখা যাবে ভোলে বাবা পার করেগা ২

    শেষ হচ্ছে গৃহপ্রবেশ। ৯ই মার্চ শেষবারের মতো সম্প্রচারিত হবে ঊষসী-সুস্মিত অভিনীত এই মেগা।

    বাকির আগের মতোই থাকছে সন্ধ্যার সিরিয়ালের স্লট।

    সন্ধ্য়া ৫.৩০টায়- শুধু তোমারই জন্যে

    ৬.০০টায়- কম্পাস

    ৬.৩০টায়- লক্ষ্মী ঝাঁপি

    ৭.০০টায়- ওহ মোর দরদিয়া

    ৭.৩০টায়- রাঙামতি তীরন্দাজ

    ৮.০০টায়- পরশুরাম

    ৮.৩০টা- প্রফেসর বিদ্যা ব্য়ানার্জি

    টিআরপি-র অঙ্ক:

    শুরু থেকে আলোচনার কেন্দ্র থেকেছে চিরসখা, দর্শক টানতেও সফল হয়েছিল। তবে জি বাংলার ৯টার স্লটে বদল আসতেই বড় সিদ্ধান্ত নিল প্রতীদ্বন্দ্বী স্টার জলসা। এখন রাত ৯টার পরিবর্তে ১০টার স্লটে এই ধারাবাহিকটি কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, সেটাই দেখার। ওদিকে ইতিমধ্যেই চ্যানেল সামনে এনেছে আসন্ন মেগা ঘূর্ণির প্রোমো। সেই সিরিয়ালের লিড কাস্টি নিয়েও চলছে চর্চা।

    ক্রিকেটের মতো জনপ্রিয় বিষয়কে প্রেক্ষাপটে রেখে গল্প সাজানো হলে সেই মেগাকে প্রাইম টাইমেই লঞ্চ করবে চ্যানেল। তাহলে এবার কোপ পড়বে কার উপর? সেটাই এখন দেখবার। তবে শুধু ঘূর্ণি নয়, জলসায় আসন্ন মেগার তালিকাটা বেশ লম্বা। সেখানে রয়েছে আদৃত-সুস্মিতার আসন্ন সিরিয়াল, থাকছে রণজয়-অভিকার আপকামিং মেগা-সহ সব্য়সাচী-মানালির সংসার সংকীর্তণ। পাশাপাশি বিগ বস বাংলার দামামাও বেজে গিয়েছে টেলিপাড়ায়।

    ১০ই মার্চ থেকে রিমোট হাতে দর্শকদের অভ্যেস কিন্তু বেশ কিছুটা বদলাতে হবে!

    News/Entertainment/Star Jalsha Serial: ১০ মার্চ থেকে ওলট-পালট জলসার সিরিয়ালের স্লট, ৯টায় হিয়ার গঙ্গা! রইল তালিকা
