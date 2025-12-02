‘আপনার ঔদ্ধত্যের…’, জয়ার মন্তব্য নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন অশোক পন্ডিত
মুম্বইতে একটি অনুষ্ঠানে পাপারাজ্জি সংস্কৃতি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন জয়া বচ্চন। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি।
এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে শুধুই জয়া বচ্চনের মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ছবি শিকারীদের সঙ্গে জয়া বচ্চনের সম্পর্ক যে একেবারেই ভালো নয় সে কথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সম্প্রতি ছবি শিকারিদের নিয়ে জয়া বচ্চন এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না।
ইন্ডিয়ান ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ডিরেক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক পন্ডিত ছবি শিকারীদের বিরুদ্ধে জয়া বছরের মন্তব্য ঘিরে করেছেন চরম নিন্দা। তিনি জয়াজির মন্তব্য তুলে তাঁকে অসংবেদনশীল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, অভিনেত্রী কখনও কারোর পোশাক নিয়ে কাউকে ছোট করতে পারেন না।
সোশ্যাল মিডিয়ায় অশোক লেখেন, ‘ছবি শিকারীরা যেভাবে ছবি তোলেন তা নিয়ে আপনি আপত্তি জানাতেই পারেন, সমালোচনা করতেই পারেন কিন্তু তা বলে একজন চিত্র সাংবাদিকতার পেশাতে অপমান করা ঠিক হয়নি। একজন প্রবীন অভিনেত্রী থেকে এমন মন্তব্য একেবারেই কাম্য নয়।’
অশোক পণ্ডিত আরো লেখেন, ‘আপনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে আপনার ঔদ্ধত্যের পরিচয় পেয়েছে সকলে। আপনার এমন মন্তব্য কোনভাবেই সমর্থনযুক্ত নয়। ছবি শিকারীরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেন তারকাদের জন্য। তাদের এইভাবে ছোট করা একেবারেই কাম্য নয়।’
জয়ার বক্তব্য
জয়াকে যখন বলা হয় তাঁর ছবি শিকারীদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক সে কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, আমার বাবা একজন সাংবাদিক ছিলেন তাই সাংবাদিকদের আমি ভীষণ সম্মান করি কিন্তু যারা নোংরা কাপড় পরে একটা ফোন নিয়ে মুখের কাছে চলে আসে তাদের আমি সাংবাদিক বলতে পারছি না। তাই এইরকম চিত্র গ্রাহকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একেবারে শূন্য।
জয়া বচ্চন যখন বিভিন্ন জায়গায় রাগ প্রকাশ করেন তখন পরিবারের তরফ থেকে বারবার বলা হয় তিনি একটি বিরল রোগে ভুগছেন কিন্তু এবার অভিনেত্রী নিজেই স্বীকার করেন তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না ছবি শিকারীদের। কোন অসুখের জন্য নয় বরং তিনি মন থেকেই একদম পছন্দ করেন না মোবাইলের ক্যামেরায় তাঁর ছবি তোলা হোক।