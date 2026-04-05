‘কাজ না করাটা অস্বস্তিকর…’, ৮৩ বছর বয়সেও বিশ্রাম নিতে নারাজ অমিতাভ

‘কাজ না করাটা অস্বস্তিকর…’, ৮৩ বছর বয়সেও বিশ্রাম নিতে নারাজ অমিতাভ
অমিতাভ বচ্চন জানিয়েছেন যে যেদিন তিনি কাজ করেন না, সেদিন রুটিন ব্যাহত হয় এবং এটি তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।
অমিতাভ বচ্চন তাঁর কর্মনিষ্ঠার জন্য পরিচিত। বর্ষীয়ান এই অভিনেতাকে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সেরা অভিনেতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ছয় দশক ধরে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন ভাষায় অভিনয় করেছেন এবং বছরের পর বছর ধরে তাঁর অভিনয়ের জন্য একাধিক পুরস্কার জিতেছেন।
অমিতাভ, যিনি প্রায়শই তাঁর ব্লগে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত শেয়ার করেন, তিনি এখন প্রতিদিন কাজ করার গুরুত্ব সম্পর্কে মুখ খুলেছেন এবং বলেছেন যে একদিন কাজ না করলে তাঁর কাছে এটি 'অস্বস্তিকর' মনে হয়।
কাজ করা নিয়ে অমিতাভ কী বলেছেন:
সর্বশেষ পোস্টে, অমিতাভ বলেছেন, ‘একটি দিন যা ‘অলসতা’ প্রকাশ করছিল... কোনও কারণ ছাড়াই... শুধু প্রতিদিন কাজ না করাটা অস্বস্তিকর মনে হয়... আর যখন আপনি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী কাজ করেন না... তখন আগে থেকে গেঁথে থাকা অভ্যাস গঠনের পুরো প্রক্রিয়াটি... দিনটা হঠাৎ করেই কর্মের এক রহস্যে পরিণত হয়, যেগুলো সাধারণত নিখুঁতভাবে একযোগে কাজ করত।'
তিনি আরও বললেন, ‘আপনি ভাবেন, দিনটা কেন আপনার ইচ্ছামতো চলছে না। তাই আমাদের অন্তরে যদি এই বিষয়টির কিছুটা উপলব্ধি থাকে, তবে ‘আমাদের চারপাশে শান্তি ও স্থিরতা বিরাজ করুক’—কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে তা কখনওই ঘটে না এবং এটি একটি বাড়তি উদ্বেগের কারণ। বলা হয়ে থাকে, উদ্বেগের মধ্যে থাকা মন ও শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং এই দুর্বলতার ওপর ভর করে একটি উদ্বেগপূর্ণ দিন কাটানো অপ্রয়োজনীয়।’
কেবিসি ১৭ হোস্ট করা নিয়ে অমিতাভ:
অমিতাভ জনপ্রিয় গেম শো কৌন বনেগা ক্রোড়পতি-এর ১৭তম সিজন হোস্ট করেছেন। তিনি দর্শকদের কাছে একটি আবেগপূর্ণ এবং আন্তরিক বার্তা দিয়ে সিজনটিকে বিদায় জানিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, ‘কখনও কখনও, আমরা একটি মুহূর্তকে এত গভীরভাবে বাঁচি এবং এতে এত হারিয়ে যাই যে যখন এটি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন মনে হয় যেন এটি সবে শুরু হয়েছিল, অথচ এটি এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু মনে হয় যেন গতকালই ঘটেছে। আমি এই খেলার শেষ দিনটি শুরু করতে চলেছি, এই আবেগগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমি আমার জীবনের এক-তৃতীয়াংশ... এক-তৃতীয়াংশের বেশি সময় আপনাদের সকলের সাথে কাটিয়েছি, এবং এটি একটি বিশাল সুযোগ ছিল।’
কাজের ফ্রন্টে
অমিতাভকে শেষবার 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। নাগ অশ্বিন পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন এবং কমল হাসান। সাই-ফাই ড্রামাতে অশ্বত্থামার চরিত্রে বিগ বি-র অভিনয় মন জয় করেছিল এবং ছবিটি একটি বিশাল সাফল্য অর্জন করে, বিশ্বব্যাপী ১,০০০ কোটির বেশি আয় করে। তিনি বর্তমানে ছবিটির সিক্যুয়েলের শুটিং করছেন।