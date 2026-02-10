বয়স ৮৩ হলেও কাজ চালিয়ে যেতে চান অমিতাভ! ‘কাজ না থাকাটা…’, যা বললেন বিগ বি

বয়স ৮৩ হলেও কাজ চালিয়ে যেতে চান অমিতাভ! ‘কাজ না থাকাটা…’, যা বললেন বিগ বি
অমিতাভ বচ্চন সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই সক্রিয়। তাঁর ব্লগে, বিগ বি জানিয়েছেন যে, তিনি স্বাভাবিকের চেয়ে আগে তাঁর কাজ শুরু করছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, কাজ এবং মিটিংয়ের কারণে তিনি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য হচ্ছেন।
অমিতাভ বচ্চন সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই সক্রিয়। তিনি নিয়মিত তাঁর ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবন সম্পর্কে আপডেট তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ব্লগের মাধ্যমে শেয়ার করেন। তাঁর ব্লগে, বিগ বি জানিয়েছেন যে, তিনি স্বাভাবিক সময়ের থেকে আগে তাঁর কাজ শুরু করছিলেন। তিনি জানিয়েছেন যে, কাজ এবং মিটিংয়ের কারণে তিনি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য হচ্ছেন।
আরও পড়ুন: 'কবে দেখা পাবো?' মৃত মায়ের জন্মদিনে তাঁকে কোন বিশেষ উপহার দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন তন্বী?
বিগ বি লিখেছেন, ‘এই ব্লগটি খুব তাড়াতাড়ি লিখছি কিন্তু আমার কিছু মিটিং খুব ভোরে ছিল। এই সময়টা ঠিক করার কারণ এটাই।’ তাঁর কেরিয়ারের শুরু কথা মনে করে বিগ বি বলেছেন যে, তাঁর প্রচেষ্টা সব সময় পুরস্কার পায়। তিনি জানান যে, তিনি কাজে ব্যস্ত থাকার গুরুত্ব বোঝেন।
বিগ বি আরও লিখেছেন, ‘কঠোর পরিশ্রম ধীরে ধীরে ফল পাচ্ছে। আশা করি আমি কাজের সময় ব্যস্ত থাকতে পারব। এটা গুরুত্বপূর্ণ... কাজ না থাকাটা একটা ভয়ঙ্কর অনুভূতি, তাই কাজ চালিয়ে যান।’
প্রসঙ্গত, বিগ বি এর আগে কৌন বনেগা ক্রোড়পতির ১৭তম সিজন হোস্ট করছিলেন তিনি। তিনি বলেন, ‘কখনও কখনও আমরা এমন একটা মুহূর্ত এত গভীর ভাবে উপভোগ করি এবং এতে এতটাই হারিয়ে যাই যে যখন আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছই, তখন মনে হয় যেন সব কিছু সবেমাত্র শুরু হয়েছে এবং এত দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন সবকিছু গতকালই ঘটেছে। আমি এই খেলার শেষ দিনে আছি। আমি আমার জীবনের এক-তৃতীয়াংশ এই শোতে ব্যয় করেছি। এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’
আরও পড়ুন: ‘আইনি পরামর্শের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করুন’, কালো কোট পরা ছবি দিয়ে লিখলেন মিশমি! তবে কি অভিনয় ছেড়ে ওকালতিতে মন দিলেন?
কয়েক মাস আগে, বিগ বি জানিয়েছেন যে, তিনি ভোর ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত কাজ করতেন। তাঁর কথায়, ‘আমি ভোর ৫টা বেজে ৩০ মিনিট পর্যন্ত কাজ করতাম এবং ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্লভ লেখার আছে এবং সকলের উত্তর দিতে হবে... তাই ক্ষমাপ্রার্থী এবং অনুশোচনা, কিন্তু কাজের জন্য কোনও অনুশোচনা নেই, বিগ বি বলেন।’
অমিতাভ বচ্চনের সিনেমার কথা বলতে গেলে, তাকে শেষবার নাগ অশ্বিন পরিচালিত 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। এই ছবিতে বিগ বি-র পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন প্রভাস, দীপিকা পাড়ুকোন এবং কমল হাসান। এখন, খবর অনুসারে, বিগ বিকে 'সেকশন ৮৪'-তে দেখা যাবে। তবে, এর মুক্তির তারিখ সম্পর্কে কোনও আপডেট নেই।