Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মেয়ের প্রথম জন্মদিনের ছবি পোস্ট করলেন আথিয়া, শুভেচ্ছা জানালেন অনুষ্কা-অনন্যারা

    অনুষ্কা শর্মা, মাসাবা গুপ্তা, এবং অনন্যা পান্ডে ইভারার প্রথম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আথিয়া শেট্টি এবং কেএল রাহুল ২০২৪ সালের নভেম্বরে তাদের গর্ভাবস্থার ঘোষণা করেছিলেন।

    Mar 25, 2026, 10:50:35 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ মা হন সুনীল শেট্টি কন্যা আথিয়া শেট্টি। একটি ফুটফুটে সন্তানের মা হন তিনি। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গিয়েছে। গতকাল আথিয়া শেট্টি এবং তার স্বামী ক্রিকেটার কেএল রাহুল তাদের কন্যা ইভারার প্রথম জন্মদিন উদযাপন করেছেন, সেই ছবি হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

    মেয়ের প্রথম জন্মদিনের ছবি পোস্ট করলেন আথিয়া
    মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইনস্টাগ্রামে, আথিয়া এবং রাহুল একটি যৌথ পোস্ট শেয়ার করেছেন যেখানে তাদের ছোট্ট মেয়েটির বিশেষ দিনের কিছু ঝলক দেখা যাচ্ছে। প্রথম ছবিতে, কেএল রাহুল ইভারাকে কোলে তুলে নিয়েছেন এবং আথিয়া তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। তাদের পিছনে একটি বেলুনে লেখা, ‘Evaaru is one!’।

    পরের ছবিতে ইভারার হাতের পাশে একটি কেকের ঝলক দেখা যাচ্ছে। আথিয়া এবং রাহুল ইভারার পশু-থিমযুক্ত কেকগুলিরও একটি ঝলক দিয়েছেন। কেকগুলি কাপকেক এবং ফুলের তোড়ার পাশে একটি টেবিলে রাখা ছিল। শেষ ক্লোজ-আপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে ইভারা তার বাবা রাহুলের আঙুল ধরে আছে। তারা পোস্টে লিখেছেন, ‘শুভ প্রথম জন্মদিন, আমার জান (সাদা হার্ট ইমোজি)। আমাদের বেছে নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা তোমাকে অনেক অনেক ভালোবাসি।'

    অনুষ্কা শর্মা, মাসাবা গুপ্তা, অনন্যা পান্ডে ইভারার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পোস্টটিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে, অনুষ্কা শর্মা লিখেছেন, ‘মিষ্টি মিষ্টি বেবি (লাল হার্ট, তিনটি হার্ট সহ মুখ এবং নজর ইমোজি)।’ অনন্যা পান্ডে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, ‘শুভ জন্মদিন, মিষ্টি পরী।’ মাসাবা গুপ্তা বলেছেন, ‘আমার ইভারু কুকু ক্যাট।’ মৃণাল ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, ‘ওহহহ শুভ জন্মদিন মাণিক।’ সোনাক্ষী সিনহা, রিদ্ধিমা কাপুর সাহনি, আকানশা রঞ্জন কাপুর, এবং পাত্রলেখা লাল হার্ট ইমোজি পোস্ট করেছেন। আহান শেট্টি সাদা হার্ট ইমোজি পোস্ট করেছেন। আথিয়ার ভাই-অভিনেতা আহান শেট্টিও তার ভাগ্নীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং তার সাথে একটি ছবি শেয়ার করেছেন। তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে, তিনি একটি ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে সে তার কোলে বসে আছে। তিনি লিখেছেন, ‘১ বছর হয়ে গেল?!? শুভ জন্মদিন, আমার এভুউউ (সাদা হার্ট ইমোজি)।’

    Ahan posted a picture with Evaarah.

    আথিয়া, কেএল রাহুলের পরিবার সম্পর্কে

    আথিয়া ২০২৩ সালের ২৩ জানুয়ারি বাবা-অভিনেতা সুনীল শেট্টির খান্ডালার ফার্মহাউসে একটি অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে রাহুলের সাথে গাঁটছড়া বাঁধেন। ২০২৪ সালের নভেম্বরে একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে তাদের গর্ভাবস্থার ঘোষণা করেন এবং ২০২৫ সালের মার্চ মাসে তাদের প্রথম সন্তান, কন্যা ইভারার জন্ম দেন।

    এরপর ইনস্টাগ্রামে দম্পতি তাদের নবজাতকের সাথে তাদের একটি সুন্দর ছবি শেয়ার করেন এবং তার নামও প্রকাশ করেন - ইভারা। পোস্টের ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'আমাদের মেয়ে, আমাদের সবকিছু। ইভারা/ইভারার ~ ঈশ্বরের উপহার'।

    আথিয়া ২০১৫ সালে ‘হিরো’ ছবির হাত ধরে অভিনয় জীবন শুরু করেন। পরে, তিনি মাবারকান এবং মোতিচুর চাকনাচুর-এর মতো সিনেমাগুলিতে অভিনয় করেন। তবে আপাতত সিনেমা জগত থেকে তিনি দূরে আছেন।

    News/Entertainment/মেয়ের প্রথম জন্মদিনের ছবি পোস্ট করলেন আথিয়া, শুভেচ্ছা জানালেন অনুষ্কা-অনন্যারা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes