রাস্তাতেই বমি ‘বালিক বধূ’ অভিকার, সামলাতে ব্যস্ত বর! বিয়ের ৫ মাসেই গর্ভবতী? নাকি সবটাই নাটক, কটাক্ষ নেটপাড়ার

রাস্তাতেই বমি ‘বালিক বধূ’ অভিকার, সামলাতে ব্যস্ত বর! বিয়ের ৫ মাসেই গর্ভবতী? নাকি সবটাই নাটক, কটাক্ষ নেটপাড়ার
'পতি পত্নী অউর পঙ্গা'-র সেটে ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর দুজনে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। এবার কি অভিকার মা হওয়ার পালা?
'বালিকা বধু' খ্যাত অভিনেত্রী অভিকা গোর এবং মিলিন্দ চাঁদওয়ানির বিয়ে হয়েছিল টেলিভিশনের সেটে। 'পতি পত্নী অউর পঙ্গা'-র সেটে ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর দুজনে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। লাল লেহঙ্গায় সেজেছিল কনে, মিলিন্দের ছিল শেরওয়ানি। চ্যানেলের থেকে একেবারে রাজকীয়ভাবে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল অভিকা-মিলিন্দের। আর বিয়ের ৫ মাস কাটতে না কাটতেই কি অভিকার গর্ভে এল সন্তান?
সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো তুমুল ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে। যেখানে দেখা যাচ্ছে বেশ সাজুগুজু করেছেন কর্তা আর গিন্নি। অভিকার গায়ে সবুজ রঙের অফ শোল্ডার গাউন। আর মিলিন্দ স্যুটেড বুটেড লুকে! হঠাৎই ফোটোশ্যুটের মাঝেই অভিকা পেটে হাত দিতে থাকেন। আর তারপর রাস্তার ধারে গিয়ে বমি। আর মিলিন্দ তো তখন বউকে সামলাতে ব্যস্ত। হাত নেড়ে অনুরোধ করতে থাকেন ক্যামেরা বন্ধ করার।
এক পাপারাজ্জো অ্যাকাউন্ট থেকে এই ভিডিয়োটি শেয়ার করা হয়েছে। যদিও দেখে নেটপাড়ার কেউ কেউ অভিকা ‘প্রেগন্যান্ট’ নাকি প্রশ্ন করলেও, বেশিরভাগেরই ধারণা সবই ‘ড্রামা’! একজন লিখেছেন, ‘অস্কার গোজ টু অভিকা…’! আরেকজন লেখেন, ‘ওভার অ্য়াক্টিংয়ের জন্য নম্বর কাটা হোক’। আরেকটি কমেন্ট এসেছে, ‘কে জানে বাবা, এই কারণেই অত তাড়াতাড়ি বিয়ে করল নাকি’!
মাত্র ১১ বছর বয়সে অভিনয়ে পা রাখেন অভিকা। সুপার হিট ছিল কালার্সের বালিকা বধূ সিরিয়াল। ২০০৮ থেকে ২০১০ অবধি ধারাবাহিকে আনন্দীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। মিলিন্দের সঙ্গে প্রেমে সিলমোহর পড়ার আগে অবিকার নাম জড়িয়েছিল ‘সসুরাল সিমর কা’-খ্যাত মণীশ রায়সিংহানিয়ার সঙ্গে।
অভিকা এবং মিলিন্দের বয়সের পার্থক্য ছ’বছরের। রোডিজে দেখা গিয়েছিল মিলিন্দকে। নেহা ধুপিয়ার টিমে রোডিজে খেলেছিলেন ২০১৯ সালে। আইআইএম অহমদাবাদ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন অভিকার বর। কাজ করেছেন ইনফোসিসে। নিজের ব্যবসা আছে। সঙ্গে যুক্ত সমাজসেবার সঙ্গে।
আপাতত অভিকা-মিলিন্দের এই ভিডিয়ো টক অফ দ্য টাউন। দেখার, সত্যি কি মা হচ্ছেন, নাকি কোনো নতুন প্রোজেক্ট শুরুর আগে, সবটাই প্রচারের জন্য ‘লোক দেখানো নাটক’।