Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'বড় খবর আছে...', সত্যিই কী গর্ভবতী অভিকা? আসল সত্যি ফাঁস করলেন নায়িকা

    বালিকা বধূ ধারাবাহিকের মাধ্যমেই রাতারাতি জনপ্রিয় হয়েছিলেন অভিনেত্রী অভিকা গোর। মাত্র তিন মাস আগেই মিলিন্দ চন্দওয়ানির সঙ্গে ধুমধাম করে বিয়ে সারেন তিনি। 

    Published on: Jan 09, 2026 2:00 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বালিকা বধূ ধারাবাহিকের মাধ্যমেই রাতারাতি জনপ্রিয় হয়েছিলেন অভিনেত্রী অভিকা গোর। মাত্র তিন মাস আগেই মিলিন্দ চন্দওয়ানির সঙ্গে ধুমধাম করে বিয়ে সারেন তিনি। এই বিয়ের অনুষ্ঠানটি দেখানো হয়েছিল অন্যতম রিয়ালিটি শো পতি পত্নি ওর পাঙ্গা - তে। কিন্তু এবার বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই অভিনেত্রীর গর্ভাবস্থা নিয়ে ছড়ালো গুঞ্জন।

    গর্ভাবস্থা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন অভিকা
    গর্ভাবস্থা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন অভিকা

    খুব সম্প্রতি মিলিন্দ তাঁর ব্লগে অপ্রত্যাশিত নতুন শুরু কথাটি বলায় অনেকেই ভেবেছেন তাহলে হয়তো অভিনেত্রী গর্ভবতী হয়েছেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই অভিনেত্রীর গর্ভবতী হওয়া নিয়ে অনেকে অনেক কমেন্টও করেছিলেন সেই ব্লগে। এবার নিজের প্রেগনেন্সি নিয়ে কথা বলে সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটালেন অভিনেত্রী নিজেই।

    সম্প্রতি টেলি টক ইন্ডিয়ার সঙ্গে একটি কথোপকথনে ও অভিকা বলেন, আমার প্রেগনেন্সি নিয়ে যে সমস্ত গুজব ছড়িয়েছে তার সম্পূর্ণ মিথ্যে। এরকম কিছুই হয়নি। এমন কিছু হলে অবশ্যই বলব। তবে একটি বড় খবর রয়েছে। আমরা শীঘ্রই সেটি আপনাদের জানাব।

    কি বলেছিলেন মিলিন্দ?

    ব্লগে মিলিন্দ বলেছিলেন, ২০২৬ সালে আমাদের জীবনে অনেক বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। এমন কিছু যা আমরা আশা করিনি আর কল্পনাও করিনি। আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি এমনটা হবে। এটা একটা বিশাল এবং আশ্চর্যজনক পরিবর্তন আমাদের জীবনে।

    এরপরই যখন অভিকা জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি নার্ভাস? তখন হেসে মিলিন্দ বলেন, একটু তো নার্ভাস। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এমন কথা শুনে সকলেই ভেবেছিলেন তাহলে হয়তো বিয়ের পরেই নতুন অতিথি আসতে চলেছে নব দম্পতির জীবনে। কিন্তু সেটি যে একদম গুজব, তা প্রমাণ করে দিলেন অভিকা নিজেই।

    প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে হায়দ্রাবাদে প্রথম দেখা হয় অভিকা ও মিলিন্দের। এরপরই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয় এবং পরে সেটি প্রেমে পরিণত হয়ে যায়। ২০২৫ সালের জুন মাসে তারা বাগদান সারেন এবং বছরের শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর বিয়ের পিঁড়িতে বসেন দম্পতি।

    News/Entertainment/'বড় খবর আছে...', সত্যিই কী গর্ভবতী অভিকা? আসল সত্যি ফাঁস করলেন নায়িকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes