    'বিদায় নিলাম', মানসীর পর এবার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি নিলেন অভ্রজিত

    খুব সম্প্রতি সায়ক এবং তার পরিবারকে নিয়ে যে ঘটনা বারংবার উঠে আসে সোশ্যাল মিডিয়ায়, তাতে বিরক্ত অনেকেই। সোশ্যাল মিডিয়া কারও ব্যক্তিগত জীবন দেখানোর জায়গা নয় বলেই মনে করেছেন অনেকেই। এই সবকিছুর মধ্যেই খুব সম্প্রতি ব্লগিং ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত।

    Mar 23, 2026, 18:02:33 IST
    By Swati Das Banerjee
    খুব সম্প্রতি সায়ক এবং তার পরিবারকে নিয়ে যে ঘটনা বারংবার উঠে আসছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, তাতে খুব স্পষ্টত বিরক্ত অনেকেই। সোশ্যাল মিডিয়া কারও ব্যক্তিগত জীবন দেখানোর জায়গা নয় বলেই মনে করেছেন অনেকেই। এই সবকিছুর মধ্যেই খুব সম্প্রতি ব্লগিং ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত। এবার সেই একই পথে হাঁটলেন আরও এক টেলি তারকা।

    মানসীর পর এবার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি নিলেন অভ্রজিত

    সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোষ্টের মাধ্যমে মানসী জানিয়েছিলেন, চারিপাশে কিছু কিছু ব্লগাররা যা শুরু করেছেন তা অত্যন্ত কুরুচিকর আর তাই তিনি একজন অভিনেতা হিসেবে যতটুকু পোস্ট করার ততটুকুই তাঁর টিম করবেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে ব্লগিং করতেন, সেটা আর আগামী দিনে করবেন না তিনি।

    মানসীর পর এবার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ক্ষণিকের জন্য বিদায় নিলেন ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিরিয়াল খ্যাত অভ্রজিত চক্রবর্তী। ২৩ মার্চ একটি পোস্ট করেন অভিনেতা, যেখানে তিনি লেখেন, ‘বিদায় নিলাম ক্ষণিকের জন্য। রোজ রোজ কি পোস্ট করলাম আর কি কমেন্ট এল এই নিয়ে সময় অনেকটাই চলে যাচ্ছে। সেই সময়টা পরিবারকে দেওয়ার মনস্থ করেছি।’

    অভ্রজিত যে পোস্ট করেছেন তাতে মোটামুটি স্পষ্ট তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ঘটনা ঘটে চলেছে, তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়ছেন না বরং পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি। তবে অভিনেতার এই সিদ্ধান্তে বেশ কষ্ট পেয়েছেন ভক্তরা।

    অভ্রজিতের কমেন্ট বক্স দেখলেই বোঝা যাবে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না কেউ। অভিনেতা প্রত্যেকদিন যে পোস্ট করতেন, তাতে তাঁর ভক্তরা অভ্যস্ত, আর তাই আগামী দিনেও যাতে অভ্রজিত আগের মতোই প্রত্যেকদিন পোস্ট করেন সেই অনুরোধই করেছেন ভক্তরা।

    প্রসঙ্গত, মাঝেমধ্যেই কিছু না কিছু বিষয় নিয়ে পোস্ট করতে দেখা যায় অভ্রজিত চক্রবর্তীকে। খুব সম্প্রতি ‘এরাও মানুষ’ সিনেমার বিতর্ক নিয়েও একটি পোস্ট করেছিলেন তিনি। সহশিল্পী জীতু কমলের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন সকলের। তিনি এও লিখেছিলেন, তাঁর সহশিল্পী নেহাতই ভদ্র মানুষ কিন্তু ইমোশনাল বেশি তাই তাঁকে ভুল বোঝা স্বাভাবিক।

