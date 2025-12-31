Edit Profile
    ‘এমন মানুষ আগে দেখিনি... ‘, বছর শেষে সহকর্মীকে 'না বলা কথা’ বললেন অভ্রজিত

    Published on: Dec 31, 2025 4:09 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বছর শেষে শুধুই মনে পড়ে ফেলে আসা দিন, কিছু ভালো, কিছু খারাপ। মোটের ওপর, বছরের শেষ দিনে শুধুই কেটে যায় স্মৃতিচারণা করে। অনেক না বলা কথা বলে ফেলতে ইচ্ছা করে এই দিনে। পড়ে থাকা কাজ শেষ করতে ইচ্ছা করে এই দিনে। রাত পোহালেই নতুন বছর। নতুন আশা, নতুন উদ্যম। তাই বছরে শেষ লগ্নে এসে কিছু না বলা কথা বললেন অভ্রজিত চক্রবর্তী।

    বছর শেষে সহকর্মীকে ’না বলা কথা’ বললেন অভ্রজিত
    বছর শেষে সহকর্মীকে ’না বলা কথা’ বললেন অভ্রজিত

    অভ্রজিত পরিচিত ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের জন্য। যদিও এর আগে একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি তবে এই মুহূর্তে ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকে আর্য সিংহ রায় চরিত্রটির বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন তিনি।

    তবে অনস্ক্রিন আর্যর বন্ধু হিসেবে পরিচিত হলেও পর্দার পিছনে তিনি অপর্নার বাবা অর্থাৎ শ্যামশীস পাহাড়ীর ভীষণ ভালো বন্ধু। অসমবয়সী এই বন্ধুটির বিষয়ে বর্ষশেষে অনেক ‘না বলা কথা’ উজার করে দিলেন অভ্রজিত। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ছবি পোস্ট করে বন্ধুর অনেক অজানা কথা সকলের সামনে তুলে ধরলেন তিনি।

    অভ্রজিত লেখেন, ‘বছরে শেষ দিনে এই মানুষটাকে নিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমার জীবনে অনেক বন্ধু দেখেছি, পাড়ার বন্ধু ছাড়া এই কর্মকান্ডে এমন মানুষ আমার খুব কম দেখা বা তেমনভাবে দেখাই হয়নি। এই মানুষটা যেমন একাধারে বাবা, শিল্পী, গায়ক, কিন্তু সবার ওপরে এই মানুষটা এমন একটা বন্ধু যে হিসেব করে না।’

    অভ্রজিত আরও লেখেন, ‘বাড়ি ফেরার সময় গাড়ি চালিয়ে সবাইকে নামিয়ে তবে বাড়ি যায়, খুশির খবর চেপে রাখতে পারেন না, দুঃখ মনের মধ্যে গুমরিয়ে রাখে, ফেসবুকে কটুক্তি শুনে বোঝার চেষ্টা করেন, আবার নিজে খেলে বাকিদের কথা জিজ্ঞেস করে খেয়েছিস?’

    ‘অপর্ণার বাবা’-র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তিনি লেখেন, ‘অভিনয় গুনে সকলকে কাঁদিয়ে একগাল হেসে জিজ্ঞাসা করে, কেমন হলো রে? রাগ বলে কোনও বস্তু দেখিনি, চোখ বন্ধ করে যদি গান শোনেন তাহলে মনে হবে কোনও কনসার্ট শুনছেন। ওকে নিয়ে অনেক গর্ব করি। দোকানদার বেশি টাকা দিয়ে ফেললে গাড়ি চালিয়ে ফেরত দিতে যাওয়া আমার বন্ধু শ্যামশীস। নতুন বছর তোর ভালো কাটুক ভাই।’

