কেরিয়ারে নতুন মোড় আয়েন্দ্রির, পেলেন রাজের সিরিজে ‘প্রলয়’ আনার সুযোগ
এই মুহূর্তে রাজ চক্রবর্তীর ‘হোক কলরব’ সিনেমা নিয়ে চারিদিকে তুমুল উত্তেজনা। খুব সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ছবি টিজার, সংলাপ ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কিন্তু এসবের মধ্যেই আগামী দিনে আরও একটি ঝড় নিয়ে আসতে চলেছে ‘প্রলয় ২’।
গত বছরের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে এই ওয়েব সিরিজের কাজ। প্রলয়কে আবার ফিরে পেয়ে খুশি দর্শক মহল। তবে এবার এই নতুন সিরিজে শুধু শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় নয়, ধরা দেবেন এক ঝাঁক তারকা।
এই সিরিজে অভিনয় করবেন লোকনাথ দে, ওম সাহানি, অনুজয় ভট্টাচার্য, সৌরসেনী মৈত্র। এবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল আর এক অভিনেত্রীর। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, রাজের এই নতুন সিরিজে নাকি অভিনয় করবেন বাংলা টেলিভিশন জগতের অন্যতম অভিনেত্রী আন্দ্রেয়ী রায়।
এই সিরিজে অভিনেত্রী নাকি দলনেত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। চরিত্রে একাধিক দিক থাকার পাশাপাশি এই চরিত্রটির হাত ধরেই গল্পে আসবে নতুন নতুন টুইস্ট। বাংলায় কাজ করার পর মুম্বইয়ে বহু প্রজেক্টে কাজ করেছেন আন্দ্রেয়ী। তবে ওয়েব সিরিজে কাজ করার এই প্রথম সুযোগ পেলেন তিনি।
এই মুহূর্তে জি বাংলার ‘কুসুম’ ধারাবাহিকে মেঘা চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রীকে। তবে নিঃসন্দেহে নতুন বছরে রাজের ওয়েব সিরিজের কাজ করার সুযোগ অভিনেত্রীর কেরিয়ারে যে নতুন একটি পালক যোগ করল তা বলাই বাহুল্য।
প্রসঙ্গত, প্রতিবারের মতো এইবারেও অনিমেষ দত্তের চরিত্রে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন সকলে। রাজের সিরিজের হাত ধরে বহু বছর পর আবার অভিনয়ে ফিরতে চলেছেন অভিনেত্রী তথা সংসদ জুন মালিয়া।
জানা গিয়েছে, আগেরবারের মতো এইবারেও অপরাধ জগতের গল্প উঠে আসবে সিরিজের মাধ্যমে। কিছুদিন আগেই নৈহাটির রাস্তায় হয়ে গিয়েছে ছবির কিছু অ্যাকশন দৃশ্য যা পথ চলতি মানুষের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, এই নতুন সিরিজেও আবার টানটান উত্তেজনা বজায় রাখতে চলেছেন পরিচালক।
