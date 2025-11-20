সায়ককে বর বলে সম্বোধন আয়েশার! তবে চুপিসারে বিয়ে সারলেন তাঁরা? আসল সত্যি ফাঁস করলেন নায়িকা

সায়ককে বর বলে সম্বোধন আয়েশার! তবে চুপিসারে বিয়ে সারলেন তাঁরা? আসল সত্যি ফাঁস করলেন নায়িকা
ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ সায়ক চক্রবর্তী। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিদিনের নানা খুঁটিনাটি তাঁর বৃহত্তর পরিবার অর্থাৎ তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে ভ্লগের মাধ্যমে ভাগ করে নেন। তাছাড়াও তাঁর নানা মুহূর্তের ছবিও ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে। তবে এবার তাঁর জীবনের গোপন সত্য ফাঁস করলেন আয়েশা!
ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ সায়ক চক্রবর্তী। তিনি তাঁর জীবনের প্রতিদিনের নানা খুঁটিনাটি তাঁর বৃহত্তর পরিবার অর্থাৎ তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে ভ্লগের মাধ্যমে ভাগ করে নেন। তাছাড়াও তাঁর নানা মুহূর্তের ছবিও ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে। তবে এবার তাঁর জীবনের গোপন সত্য ফাঁস করলেন আয়েশা! সায়কের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে 'বর' বলে সম্বোধন করলেন! ব্যাপার কী?
বুধবার ইন্সটাগ্রামে সায়কের সঙ্গে একটি মিষ্টি ছবি ভাগ করে নেন আয়েশা ভট্টাচার্য। ছবিতে রংমিলান্তিতে দেখা যায় দু'জনকে। আয়েশার পরনে ছিল সুতোর কাজ করা সাদা রঙের কুর্তি। খোলা চুল, হালকা মেকআপ আর ছোট্ট টিপে বেশ মিষ্টি দেখাচ্ছিল নায়িকাকে। অন্যদিকে, সায়কের পরনে ছিল সাদা শার্ট।
এই ছবিটি শেয়ার করে নায়িকা অভিনেতা 'বর' বলে সম্বোধন করেন। কী খুব অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন সায়ক আর আয়েশা কবে বিয়ে করলেন? না না তাঁরা বিয়ে করেননি। এবার নিশ্চয়ই ভাবছেন তাহলে তাঁরা কোন মেগায় স্বামী-স্ত্রী হয়ে ধরা দেবেন? না না তাও নয়। আসলে এক সময় আয়েশা ও সায়ক একটি মেগায় স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে কাজ করেছেন। সেই সূত্র ধরেই নায়িকা এমন ক্যাপশন দেন। তিনি ছবিটি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘ও বর.… ( on screen ex husband) কত্তদিন পর...’।
কাজের সূত্রে, বাংলা সিরিয়ালের জনপ্রিয় মুখ সায়ক। যদিও মাঝে বেশ কিছুটা সময় ছোট পর্দায় তাঁকে দেখা যায়নি। তারপর ‘তুই আমার হিরো’ ও ‘চিরসখা’ ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত হন। সম্প্রতি তাঁকে স্টার জলসার অন্যতম জনপ্রিয় মেগা ‘রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবাণী’তে রাজা রাজবল্লভের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল।তাঁদের এই ছবি দেখেই ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন নেটিজেনরা।