    পিরিয়ডের মধ্যেই 'ধুরন্ধর'-এর ‘শারারাত’ গানের শ্যুটিং করেছিলেন আয়েশা! 'ব্যথা করছিল…’, যা বললেন নায়িকা

    'ধুরন্ধর' বক্সঅফিসে সুপারহিট হয়ে ছিল। ছবিটির একটি গান হল 'শারারাত', এই গানে আয়েশা খান এবং ক্রিস্টল ডি'সুজাকে দেখা গিয়েছিল। গানটিতে তাঁদের অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। এবার আয়েশা জানিয়েছেন যে, গানটির শ্যুটিংয়ের সময় তাঁর ঋতুস্রাব হয়েছিল।

    Published on: Feb 08, 2026 9:53 AM IST
    By Sayani Rana
    'ধুরন্ধর' বক্সঅফিসে সুপারহিট হয়ে ছিল। ছবিটি অসংখ্য রেকর্ড ভেঙেছে। ছবিটির পাশাপাশি এর গানগুলিও সুপারহিট ছিল। ছবিটির একটি গান হল 'শারারাত’, এই গানে আয়েশা খান এবং ক্রিস্টল ডি'সুজাকে দেখা গিয়েছিল। গানটিতে তাঁদের অভিনয় বেশ প্রশংসিত হয়েছিল। এবার আয়েশা জানিয়েছেন যে, গানটির শ্যুটিংয়ের সময় তাঁর ঋতুস্রাব হয়েছিল।

    পিঙ্কভিলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আয়েশা বলেন, ‘দুই দিনের শ্যুটিং ছিল। বেশ ব্যস্ততা ছিল। শ্যুটিং শুরু সময় আমার পিরিয়ড চলছিল, আর আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে ভালো দেখতে লাগছে না কারণ আমি সেই সময় ব্লোটেট ফিল করছিলাম। আমি চাই আমি যেন আমার সেরাটা হতে পারি। দুই দিন ধরে অনেক কাজ ছিল। কেউ একজন জিজ্ঞাসাও করেছিলেন সেটে, যে আমি কেমন আছি। ক্রিস্টল এবং আমার চারপাশে দেখার সময়ও ছিল না। সেই দুই দিনে বিয়ের দৃশ্যের শ্যুটিংও করতে হয়েছিল। আমাদের অনেক কাজ ছিল, কিন্তু সময় ছিল না। আমরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নাচতে নাচতে আমাদের হাড়ে পর্যন্ত ব্যথা করছিল। তবে আমি খুব কৃতজ্ঞ কারণ আমার পিরিয়ড চলছিল এবং আমার আবেগ আমাকে আঘাত করছিল। আমি আমার চোখের জল ধরে রাখতে পারিছিলাম না, আর সেটাই আমার কাজের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছিল, সেটাই ছিল আনন্দের অশ্রু।’

    উল্লেখ্য, এই গানটি প্রকাশের সময় আয়েশা এবং ক্রিস্টালের মধ্যে মনমালিন্যের খবর সামনে এসেছিল। এ বিষয়ে আয়েশা বলেন, ‘ক্রিস্টাল এবং আমি একসঙ্গে অনেক ভালো সময় কাটিয়েছি। ও আমার সিনিয়র এবং আমার চেয়েও বেশি কাজ করেছে। যখন আমি জানতে পারলাম যে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে চলেছি তখন আমি ভেবেছিলাম ও হয়তো আমার সিনিয়র হওয়ায় রাগ করবে, কিন্তু ও আমার খুব পছন্দের একজন মানুষ। ওঁর সঙ্গে কাজ করা মজার ছিল। ও অন্য কারো সাথে গান গাইতে অস্বীকার করতে পারত। কিন্তু ও এমন কিছু করেনি। শ্যুটিংয়ের সময় আমরা একে অপরের সঙ্গে ছিলাম। ও খুব ভালো মানুষ। ওঁর চোখগুলো খুব সুন্দর। আমি ওঁকে বলেছিলাম যে, তোমার এত সুন্দর চোখ, তোমার লেন্স পরার কী দরকার।’

