    ইনস্টায় যৌনগন্ধী মন্তব্য, প্রতিদিন ধর্ষণের হুমকি! বলিউড নিয়েও বিস্ফোরক আয়েশা খান

    বিগ বস খ্যাত অভিনেত্রী আয়েশা খান সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গ্ল্যামার দুনিয়ার অন্ধকার দিকটি তুলে ধরেছেন। বডি শেমিং থেকে শুরু করে ধর্ষণের হুমকির মতো ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন তিনি।

    Published on: Mar 04, 2026 7:14 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    পর্দার চাকচিক্য আর সোশ্যাল মিডিয়ার ‘লাইক-কমেন্ট’-এর আড়ালে লুকিয়ে থাকে এক কদর্য বাস্তব। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই এবার জনসমক্ষে আনলেন অভিনেত্রী আয়েশা খান। ‘উই দ্য ওমেন’ (We The Women) অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি জানালেন, কীভাবে তাঁর শরীর নিয়ে কাটাছেঁড়া করা হয় এবং প্রতিদিন তাঁকে কী ধরণের মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

    ‘মোটা’ বলে কাজ কেড়ে নেওয়া, প্রতিদিন ধর্ষণের হুমকি! বলিউড নিয়ে বিস্ফোরক ‘ধুরন্ধর’ খ্যাত আয়েশা খান
    বডি শেমিংয়ের শিকার:

    আয়েশা জানান, দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় টি-সিরিজের একটি মিউজিক ভিডিওতে সেকেন্ড লিড হিসেবে তাঁর কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু শ্যুটিংয়ের ঠিক আগের রাতে তাঁকে জানানো হয় যে তিনি ‘মোটা’, তাই তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাটি তাঁর আত্মবিশ্বাসে গভীর চোট দিয়েছিল। দীর্ঘ সময় লেগেছে নিজের লুক নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে।

    ইনস্টাগ্রামে যৌন হেনস্থা ও ধর্ষণের হুমকি:

    সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ছবি পোস্ট করা এখন আয়েশার কাছে আতঙ্কের কারণ। তিনি বলেন, ‘ইনস্টাগ্রামে প্রতিদিন আমার শরীর নিয়ে যৌন উস্কানিমূলক মন্তব্য করা হয়। সাধারণ টপ পরলেও মানুষের সমস্যা, স্কার্ট পরলেও সমস্যা। আমি কী পরব তা নিয়ে আমাকে দশবার ভাবতে হয়।’

    সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো প্রতিদিনের ‘ধর্ষণের হুমকি’। আয়েশা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘প্রতিদিন আমাকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। এটা ভাবলে ভয় লাগে যে আমাদের চারপাশে এই মানুষগুলোই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যদি আজ এতটা পরিচিত বা ক্ষমতাবান না হতাম, তবে হয়তো যা বলছে তা ওরা করেই ফেলত। আমি চাই এই সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক।’

    আয়েশার কেরিয়ার গ্রাফ:

    আয়েশার শুরুটা জুনিয়র আর্টিস্ট হিসেবে। একতা কাপুরের ‘কসৌটি জিন্দেগি কে’ এবং ‘বালবীর রিটার্নস’-এর মাধ্যমে অভিনয় জীবন শুরু।

    বিগ বস ১৭-তে যোগ দেওয়ার পরেই তিনি ঘরে ঘরে পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন। আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর’ ছবিতে তাঁর ‘শরারত’ আইটেম ডান্স ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। সম্প্রতি তাঁকে কপিল শর্মার ‘কিস কিসকো পেয়ার করুঁ ২’ ছবিতে দেখা গিয়েছে।

