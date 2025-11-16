Babul Supriyo Daugter: বড় মেয়ে গেয়েছেন ‘রকি অর রানি’-তে, ছোট মেয়েরও গানে প্রবল ঝোঁক! চিনে নিন বাবুল সুপ্রিয়র ২ কন্যেকে

তিনি দুঁদে রাজনীতিবিদ। আবার সঙ্গীতশিল্পীও। সঙ্গে আবার দুই মেয়ের আদুরে বাবা। সন্তান সম্পর্কে বলতে গেলে সব মা-বাবার গলাতেই জড়ো করে আসে গর্ব-আবেগ। বাবুল সুপ্রিয়ও তাঁর অন্যথা নন। আর হবে নাই বা কেন, বেশ গুণী বাবুলের দুই মেয়ে। বাবার পথে হেঁটে তাঁদেরও গান ভীষণ প্রিয়। বড় মেয়ের গলা তো ইতিমধ্যেই শোনা গিয়েছে রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি সিনেমাতে।
সম্প্রতি মেয়েদের সিনেমার জগতে আসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বাবুলকে বলতে শোনা যায়, ‘আমার বড়টা (বড় মেয়ে শর্মিলি) তো অলরেডি প্রীতমের সঙ্গে কাজ করে। রকি অর রানি কি প্রেম কাহানিটা যেটা রানি র্যাপ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিল, সেটা ওর গাওয়া।’ বাবুল আরও বলেন, ‘গানের প্রতি খুব ইন্টারেস্ট ছোটটারও। রোজ ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাবার কাছে গান শেখে। আমরা তো সবাই চাই ওরা নম করুক। যথা সময়ে যথাযথ জায়গায় যদি সুয়োগ পায়, আমার মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত আমি দেখতে পাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে।’
১৯৯৫ সালে প্রথমবার বিয়ের পিঁড়িতে বসে বাবুল সুপ্রিয়। রিয়া সুপ্রিয়র সঙ্গে বৈবাহিক জীবন ছিল ২০ বছরের। আর এই বিয়ে থেকেই কোলে আসে মেয়ে শর্মিলি সুপ্রিয়। এরপর ২০১৬ সালে অগস্টে বাবুল বিয়ে করেন বিমান সেবিকা রচনা শর্মাকে। আর ২০১৭ সালের অগস্ট মাসে তাঁদের কোলে আসে নয়না।
সংগীতের পরিবেশেই বাবুলের বেড়ে ওঠা। উত্তরপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন, পিতামহ এন সি বড়াল গায়ক ও সুরকার ছিলেন। স্কুলে থাকতেই গান-চর্চা শুরু। এমনকী লিলুয়া ডন বসকো স্কুলে পড়াকালীন অল ইন্ডিয়া ডন বসকো মিউজিক চ্যাম্পিয়ান হন। বাবুল সুপ্রিয় স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাঙ্কে নিজের কর্মজীবন শুরু করলেও, পরে গানকেই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেন। ঋত্বিক রোশন অভিনীত ‘কহো না প্যায়ার হ্যায়’ সিনেমায় গান গেয়ে বিখ্যাত হন। 'পরি পরি হ্যায় এক পরি'(হাঙ্গামা), 'হাম তুম'(হাম তুম), 'চন্দা চমকে'(ফানা)-র মতো জনপ্রিয় হিন্দি গান রয়েছে তাঁর গলাতে। ২০১৪ সালে বিজেপির টিকিটে তাঁর প্রথম ভোটে জেতা। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। ২০১৯ সালেও তিনি একই কেন্দ্র থেকে জেতেন ভোটে।২০২১ সালে তিনি টালিগঞ্জের কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ান। এবং অরূপ বিশ্বাসের কাছে ভোটে হারেন। এখন অবশ্য বিজেপি-ত্যাগ করে তিনি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।
