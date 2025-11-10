Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Badsha Movie: গোলুমোলু চেহারা, শাহরুখ বলেছিলেন ‘মোটা’! বাদশার এই ছোট্ট মেয়েটা এখন কেমন দেখতে?

    শাহরুখ খানের 'বাদশা' ছবির এই ছোট্ট গোলুমোলু মেয়েটিকে মনে আছে? এখন কেমন দেখতে হয়ছেন তিনি?

    Published on: Nov 10, 2025 1:53 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শাহরুখ খানের ১৯৯৯ সালের সিনেমা সেভাবে বক্স অফিসে ভালো ফল করেনি। যদিও টিভির দর্শকদের বেশ পছন্দ হয়েছিল। ছবিতে বাদশা নামের এক গোয়েন্দার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান। ছবির শেষে একটি দৃশ্য রয়েছে যেখানে বাদশা একটি অপহৃত মেয়ের জীবন বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় থাকা রাখি গুলজারকে হত্যা করার চেষ্টা করে। শেষের দিকে সেই শিশুটিকে নিয়ে একটি বাড়ির ছাদ থেকে লাফ দেওয়ার দৃশ্যও দেখা যায়।

    শাহরুখ খানের 'বাদশা' সিনেমার এই শিশুশিল্পী এখন কেমন দেখতে হয়েছেন?
    শাহরুখ খানের 'বাদশা' সিনেমার এই শিশুশিল্পী এখন কেমন দেখতে হয়েছেন?

    আপনি কি জানেন এই শিশুটি কে ছিল এবং আজ সে দেখতে কেমন হয়েছে? শাহরুখ খানের 'বাদশা' ছবিতে ছোট্ট মেয়ে সোনুর চরিত্রে অভিনয় করা মেয়েটি বড় হয়ে দেখতে দারুণ সুন্দরী হয়েছে।

    গুন্ডাদের দম বন্ধ করে দিয়েছে। সে এখন বড় হয়ে গেছে। তাঁর নাম করিশ্মা জৈন ছাজ্জার। করিশ্মা হলেন চলচ্চিত্র প্রযোজক গিরিশ জৈনের কন্যা এবং রতন জৈনের ভাগ্নি। করিশ্মা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়। হামেশাই ছবি শেয়ার করে থাকেন তিনি। সম্প্রতি শাহরুখ খানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বাদশা সিনেমার একটি ছবি শেয়ার করেছিলেন করিশ্মা কাপুর।

    করিশ্মা একটি পুরানো সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, তার বড় বাবা রতন জৈন তাঁকে একটি নাচের ট্রায়ালে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় চলচ্চিত্র নির্মাতা আব্বাস-মাস্তান তাঁকে লক্ষ্য করেন এবং এভাবেই তিনি তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ সিনেমা বাদশা-য় কাজের অফার পান।

    একই সাক্ষাৎকারে শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন করিশ্মা। তিনি জানান, ওই সময় তাঁর ওজন ছিল একটু বেশি। তাই প্রথম টেকের পরে, শাহরুখ আব্বাসকে বলেছিলেন, ‘বেবি একটু ভারী’। এবং তারপরে তাঁরা পালিয়ে যাওয়া দৃশ্যটিকে হাত ধরে-তে পরিবর্তন করেছিলেন। যদিও এখন করিশ্মা এক্কেবারে ছিপছিপে, আর সঙ্গে খুব সুন্দরী।

    News/Entertainment/Badsha Movie: গোলুমোলু চেহারা, শাহরুখ বলেছিলেন ‘মোটা’! বাদশার এই ছোট্ট মেয়েটা এখন কেমন দেখতে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes