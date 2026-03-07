Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'তাতেরি' বিতর্কে ক্ষমা চাইলেন বাদশা! করলেন বড় পদক্ষেপ, জানেন তা কী?

    বাদশার ‘তাতেরি’ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার হরিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে যে, গায়কের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এরপর গায়কের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তবে এর মধ্যেই ক্ষমা চাইলেন বাদশা।

    Published on: Mar 07, 2026 10:09 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    র‍্যাপার তথা গায়ক আদিত্য প্রতীক সিং সিসোদিয়া, যিনি বাদশা নামে জনপ্রিয়, তাঁর নতুন গান ‘তাতেরি’ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ‘তাতেরি’ গানে স্কুলের পোশাক পরা মেয়েদের হরিয়ানা রোডওয়েজের বাসে নাচতে এবং আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা গিয়েছে। আর তা নিয়েই বিতর্ক।

    'তাতেরি' বিতর্কে ক্ষমা চাইলেন বাদশা! করলেন বড় পদক্ষেপ, জানেন তা কী?
    'তাতেরি' বিতর্কে ক্ষমা চাইলেন বাদশা! করলেন বড় পদক্ষেপ, জানেন তা কী?

    শনিবার হরিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে যে, গায়কের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এরপর গায়কের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তবে এর মধ্যেই ক্ষমা চাইলেন বাদশা।

    বাদশা কী বললেন?

    তিনি একটি পোস্ট করে লিখেছেন, 'আমার 'তাতেরি' গানটি মুক্তি পাওয়ার পর আমি দেখেছি যে এর একটা অংশে আমার কথা এবং এর দৃশ্য অনেক মানুষকে বিশেষ করে আমার হরিয়ানাবাসীর অনুভূতিতে আঘাত করছে। প্রথমত, আমি বলতে চাই যে আমি নিজে হরিয়ানা থেকে এসেছি। যারা আমাকে চেনেন তারা জানেন যে আমার ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রা এবং আমার পরিচয় হরিয়ানা থেকেই এসেছে। আমি একজন অত্যন্ত গর্বিত হরিয়ানাভি।'

    তিনি আরও বলেন, ‘আমি কখনওই চাইনি যে আমি কোনও শিশু, কোনও মহিলা, হরিয়ানার কোনও মহিলা সম্পর্কে এই ধরনের অসম্মানজনক কথা বলব। আমি এমন একটি হিপ-হপ ধারা থেকে এসেছি যেখানে গানের কথা প্রায়শই প্রতিযোগীদের অবমাননা করে, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের লক্ষ্য করে লেখা হয়। এটা কখনও কোনও মহিলা বা শিশুকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি। আর আমি সব সময় হরিয়ানার সংস্কৃতি এবং এর উপভাষাকে যতটা সম্ভব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। যদি আমি আঘাত করে থাকি, তাহলে আমি আপনাদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। আমি আশা করি আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, আমাকে হরিয়ানার ছেলে, আপনাদের নিজের ছেলে মনে করে ক্ষমা করবেন।’ ভিডিয়োটি শেয়ার করে তিনি ক্যাপশনে লেখেন, ‘গানটা সব জায়গা থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।’

    বিতর্ক সম্পর্কে

    হরিয়ানা পুলিশের দায়ের করা এফআইআর অনুসারে, অভিযোগকারী জানিয়েছেন যে সম্প্রতি বাদশার অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে ‘তাতেরি’ নামে একটি গান এবং ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে এবং সেটি ভাইরালও হয়েছে। হরিয়ানা রাজ্য মহিলা কমিশনও গানটি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন এবং বাদশার বিরুদ্ধে সমন জারি করেছেন।

    পানিপথের ‘নারী তু নারায়ণী উৎথান’ সমিতির সভাপতি সবিতা আর্য এবং শিব আরতি ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের পরিচালক শিব কুমার অভিযোগগুলি দায়ের করেছেন। উভয়ই অভিযোগ করেছেন যে, ‘তাতেরি’তে আপত্তিকর শব্দ এবং যৌন উদ্ধৃতি রয়েছে, যা তাদের মতে নারী ও নাবালকদের অবজেক্টিফাই হচ্ছে। অভিযোগকারীরা কমিশনকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার এবং সামাজিক ও নৈতিক সীমানা অতিক্রম করার জন্য দায়ীদের জবাবদিহি করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

    তাতীরী সম্পর্কে

    'তাতেরি' হল একটি হরিয়ানভি হিপ-হপ যা ১ মার্চ মুক্তি পেয়েছে। যা র‍্যাপার তথা গায়ক বাদশা এবং সিমরান জগলান গেয়েছেন। গানটির কথা লিখেছেন বাদশা, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হিতেন, যিনি এর প্রযোজনাও করেছেন।

    News/Entertainment/'তাতেরি' বিতর্কে ক্ষমা চাইলেন বাদশা! করলেন বড় পদক্ষেপ, জানেন তা কী?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes