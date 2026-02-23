Edit Profile
    বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তুলে ধরলেন আলিয়া! 'নমস্তে', BAFTA-র মঞ্চে হিন্দিতে কথা বললেন নায়িকা

    আলিয়া প্রথমবারের মতো BAFTA তে পুরষ্কার প্রদান করলেও, ফারহান প্রযোজিত মণিপুরী ছবি 'বুং'ও সেরা শিশু এবং পারিবারিক চলচ্চিত্র বিভাগে পুরস্কার জিতেছে। কিন্তু BAFTAতে আলিয়া ভাট তাঁর একটি কথা দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন।

    Updated on: Feb 23, 2026 9:35 AM IST
    By Sayani Rana
    কয়েক ঘন্টা আগে লন্ডনে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস (BAFTA) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বলিউড থেকে হলিউডের অনেক তারকা এই অ্যাওয়ার্ড শোতে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাদের লুক এবং ড্রেসিং সেন্স দিয়ে সবার নজর কেড়েছিলেন। ভারতের পক্ষ থেকে ফারহান আখতার এবং আলিয়া ভাট BAFTA তে উপস্থিত ছিলেন। আলিয়া প্রথমবারের মতো BAFTA তে পুরষ্কার প্রদান করলেও, ফারহান প্রযোজিত মণিপুরী ছবি 'বুং'ও সেরা শিশু এবং পারিবারিক চলচ্চিত্র বিভাগে পুরস্কার জিতেছে। কিন্তু BAFTAতে আলিয়া ভাট তাঁর একটি কথা দিয়ে সকলের মন জয় করে নিয়েছেন।

    
    

    আসলে, আলিয়া ভাট লন্ডনের মঞ্চে নিজের কথা শুরু করার আগে একটি মিষ্টি ‘নমস্তে’ জুড়ে দিয়েছিলেন এবং তারপর থেকেই তাঁর সেই বক্তব্য নিয়ে চর্চা শুরু হয় নেটদুনিয়ায়। অভিনেত্রী আসার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দিতে তার বক্তৃতা শুরু করেছিলেন। তবে, পরে তিনি মঞ্চে যা বলেছিলেন তা ইংরেজিতেও ব্যাখ্যা করেন। উপস্থাপক অ্যালান কামিং যখন তাকে পরিচয় করিয়ে দেন, তখন আলিয়া একটি রূপালী গাউন পরে এসে দর্শকদের সামনে ‘নমস্তে’ বলেন। এর পরে, তিনি বলেন, 'পরবর্তী পুরস্কার এমন একটি ছবির জন্য যা ইংরেজিতে নয়।' এর পরে, তিনি দুষ্টুমি করে বলেন, 'এখনও সাবটাইটেলের জন্য হাত তুলবেন না।' এর পরে, আলিয়া আবার ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করেন।

    আলিয়া ভাটের এই ভিডিওটি নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকলেই তাঁর প্রশংসা করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি প্রথম নন বরং তৃতীয় ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি BAFTA-তে পুরষ্কার প্রদান করেছেন। আলিয়ার আগে, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং দীপিকা পাড়ুকোন BAFTA-তে পুরষ্কার প্রদান করেছেন।

    আলিয়া ভাটের প্রসঙ্গে বলতে গেলে, শীঘ্রই তাঁকে দুটি বড় বাজেটের ছবিতে দেখা যাবে। বর্তমানে আলিয়া 'আলফা' এবং 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবির শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত। ভক্তরা এই দুটি ছবির মুক্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

