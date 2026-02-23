BAFTA-এর মঞ্চে প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হল! সঙ্গে লাইভ গান গাইলেন জেসি ওয়্যার

BAFTA-এর মঞ্চে প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হল! সঙ্গে লাইভ গান গাইলেন জেসি ওয়্যার
৭৯তম ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডস (BAFTA)-এর মঞ্চে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত তৈরি করেছিল। লন্ডনের আইকনিক রয়েল ফেস্টিভ্যাল হলে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে কিংবদন্তি বলিউড অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে ‘ইন মেমোরিয়াম’ বিভাগে স্মরণ করা হয়। এই বিশেষ বিভাগে গত বছরে প্রয়াত চলচ্চিত্র অভিনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ধর্মেন্দ্রের নাম পর্দায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেবল ভারতে নয়, বিদেশেও তাঁর ভক্তদের জন্য এটি একটি আবেগঘন মুহূর্ত হয়েছিল। পুরো হল করতালিতে ফেটে পড়েছিল।
ধর্মেন্দ্রর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে গায়িকা জেসি ওয়্যার ‘দ্য ওয়ে উই ওয়্যার’ গানটি গেয়ে একটি লাইভ পারফর্মেন্স করেন। প্রয়াত অভিনেতাদের ছবি পর্দায় দেখানো হয়। ডায়ান কিটন, টেরেন্স স্ট্যাম্প এবং ভ্যাল কিলমারের মতো আন্তর্জাতিক তারকাদের সঙ্গে ধর্মেন্দ্রকে স্মরণ করা হয়। তালিকায় ক্যাথেরিন ও'হারা, রব রেইনার, জিন হ্যাকম্যান, রবার্ট ডুভাল, টম স্টপার্ড, ব্রিজিট বারডট, লাইলো শিফ্রিন এবং মাইকেল ম্যাডসেনের মতো নামও ছিল। ধর্মেন্দ্রকে এত বড় আন্তর্জাতিক মঞ্চে সম্মানিত করা ভারতীয়দের জন্য নিঃসন্দেহে গর্ব এবং সম্মানের বিষয়।
প্রসঙ্গত, দীর্ঘ অসুস্থতার পর ধর্মেন্দ্র ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর মারা যান। তাঁর শেষকৃত্য মুম্বইতে হয় এবং 'এক্কিস' ছিল তাঁর শেষ ছবি সেখানে তিনি বড় পর্দায় অভিনয় করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে লুধিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন ধর্মেন্দ্র। ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে' ছবি দিয়ে তিনি কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। তিনি 'বন্দিনী', 'আয়ি মিলান কি বেলা' এবং 'খামোশি'-এর মতো ছবি দিয়ে পরিচিতি পান। এরপর ১৯৬৬ সালে 'ফুল অর পাথর' ছবিটি আসে যা তাঁকে সুপারস্টার করে তোলে, যেখানে ধর্মেন্দ্র মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।
ধর্মেন্দ্র তাঁর ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা কেরিয়ারে অনেক স্মরণীয় ছবি উপহার দেন, যার মধ্যে রয়েছে ‘মেরা গাওঁ মেরা দেশ’, ‘সীতা অর গীতা’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘শোলে’ এবং ‘ইয়াদোঁ কি বারাত’। তাঁর শক্তিশালী পর্দা উপস্থিতি এবং অভিনয় তাকে ‘হি-ম্যান অফ ইন্ডিয়া’ ডাকনাম দেয়। ধর্মেন্দ্র তাঁর ছেলে সানি দেওল এবং ববি দেওলের সঙ্গে ‘আপনে’ এবং ‘ইয়ামলা পাগলা দিওয়ানা’ ছবিতে কাজ করেছিলেন, যা তাকে নতুন প্রজন্মের দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করেছিল। ভারতীয় চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য তাঁকে মরণোত্তর পদ্মবিভূষণে ভূষিত করা হয়েছিল।
