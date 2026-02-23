Edit Profile
    বাফটার মঞ্চে ইতিহাস গড়ল মণিপুরি ছবি ‘বুং’! লন্ডনে ট্রফি হাতে ফারহান-লক্ষ্মীপ্রিয়া

    ফারহান আখতার এবং রিতেশ সিধওয়ানি সমর্থিত বুং প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র যা বাফটাতে সেরা শিশু এবং পারিবারিক চলচ্চিত্র বিভাগে সেরার সম্মান ছিনিয়ে আনল। গর্বে বুক ফুলল ভারতের। 

    Published on: Feb 23, 2026 7:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    লন্ডনের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে আয়োজিত ২০২৬ সালের বাফটা অ্যাওয়ার্ডস-এ ভারতীয় সিনেমা এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করল। নবাগত পরিচালক লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী পরিচালিত 'বুং' ছবিটি বিশ্বজুড়ে সমালোচকদের প্রশংসা কুড়ানোর পর এবার বাফটার ট্রফিও ছিনিয়ে আনল। গোটা দেশে আজও ব্রাত্য হয়েই রয়ে গিয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারত। সেই উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম রাজ্য মণিপুর। বিশ্ব চলচ্চিত্রের মঞ্চে এদিন ভারতকে আলাদা জায়গা করে দিল মণিপুরি ভাষার ছবি।

    বাফটার মঞ্চে ইতিহাস গড়ল মণিপুরি ছবি ‘বুং’! লন্ডনে ট্রফি হাতে ফারহান-লক্ষ্মীপ্রিয়া (REUTERS)
    বাফটার মঞ্চে ইতিহাস গড়ল মণিপুরি ছবি ‘বুং’! লন্ডনে ট্রফি হাতে ফারহান-লক্ষ্মীপ্রিয়া (REUTERS)

    পরিচালক লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর এই ডেবিউ ফিচার ফিল্মটি ‘আর্কো’, ‘লিলো অ্যান্ড স্টিচ’ এবং ‘জুটোপিয়া ২’-এর মতো আন্তর্জাতিক মানের ছবিকে হারিয়ে সেরার শিরোপা জিতেছে। গর্বে বুক ফুলল গোটা ভারতের।

    পুরস্কারের মঞ্চে ভারতীয় তারকারা:

    ছবিটির অন্যতম প্রযোজক ফারহান আখতার স্বয়ং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং ট্রফি গ্রহণ করেন। ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে রীতেশ সিধওয়ানি, সুজাত সওদাগর এবং অ্যালান ম্যাকঅ্যালেক্স।

    বাফটার মঞ্চে ইতিহাস গড়ল মণিপুরি ছবি ‘বুং’!
    বাফটার মঞ্চে ইতিহাস গড়ল মণিপুরি ছবি ‘বুং’!

    'বুং'-এর কাহিনী সংক্ষেপ:

    মণিপুরের উপত্যকার এক ছোট্ট ছেলে 'বুং'-এর সারল্য আর ভালোবাসার গল্প এটি। বুং তার মাকে একটি বিশেষ উপহার দিয়ে চমকে দিতে চায়। তার শিশুমন বিশ্বাস করে যে, ঘরছাড়া বাবাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনাই হবে মায়ের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার। বাবাকে খুঁজতে গিয়ে সে কেবল বাবাকেই পায় না, বরং খুঁজে পায় এক নতুন শুরুর অনুপ্রেরণা।

    বিশ্বজুড়ে প্রশংসা:

    ২০২৪ সালে টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রিমিয়ার হওয়ার পর থেকেই ছবিটি ওয়ারশ, মামি (MAMI), এবং মেলবোর্ন ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়ে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। শিশুদের জীবন এবং পারিবারিক মূল্যবোধ নিয়ে তৈরি এই ছবি প্রমাণ করে দিল যে, ভালো গল্পের কোনো ভাষা হয় না।

    ছবির উপস্থাপক ফারহান। (REUTERS)
    ছবির উপস্থাপক ফারহান। (REUTERS)

    পুরস্কার গ্রহণের সময় ছবির টিম মণিপুরের সাধারণ মানুষের প্রতি এই জয় উৎসর্গ করেন। এই জয় কেবল একটি ছবির নয়, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রতিভার স্বীকৃতি।

