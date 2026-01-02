Edit Profile
    Dhurandhar: কেন্দ্রর নির্দেশে ধুরন্ধর থেকে বাদ পড়ল ‘বালোচ’ শব্দ, আর কীসে কাঁচি মোদী সরকারের

    আদিত্য ধরের ধুরন্ধরে কাঁচি চালাল কেন্দ্র। মুক্তির প্রায় এক মাস পর ছবির বেশকিছু দৃশ্যে এল বদল। 

    Published on: Jan 02, 2026 1:09 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    নতুন বছরে ধুরন্ধরের নতুন সংস্করণ পর্দায় দেখছে দর্শক। বক্স অফিসে ১১০০ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলেছে এই ছবি। দেশের বক্স অফিসেও অপ্রতিরোধ্য পরিচলাক আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার ধুরন্ধর। কিন্তু আচমকা এই ছবির উপর কাঁচি চালাল কেন্দ্র সরকার। সেন্সরের ছাড়পত্র নিয়েই থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছিল এই ছবি। কিন্তু হঠাৎ করেই মোদী সরকারের নজরে আসে এই সকল ‘ভুল’।

    কেন্দ্রর নির্দেশে ধুরন্ধর থেকে বাদ পড়ল ‘বালোচ’ শব্দ, আর কীসে কাঁচি মোদী সরকারের
    আসলে জনগণ এই ছবির প্রশংসা করলেও দর্শকদের একাংশ একে প্রোপাগান্ডা ছবি বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। ২০২৬-এর শুরুতে তাই ছবির একটি সংশোধিত সংস্করণ থিয়েটারে রিলিজ করেছেন নির্মাতারা।

    কেন এই পরিবর্তন? বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, সারা দেশের সিনেমা হলগুলি ৩১শে ডিসেম্বর রাতে ছবির ডিজিটাল সিনেমা প্যাকেজ (ডিসিপি) প্রতিস্থাপনের বিষয়ে পরিবেশকদের কাছ থেকে একটি জরুরি ইমেল পেয়েছিল। একটি সূত্র প্রকাশনাকে জানিয়েছে: 'এই পরিবর্তনের কারণ হ'ল নির্মাতারা ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসারে ছবিতে দুটি শব্দ মিউট করেছেন এবং একটি সংলাপ পরিবর্তন করেছেন। নতুন সংস্করণটি ১লা জানুয়ারি থেকে প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে। ধুরন্ধরের নতুন সংস্করণ থেকে বাদ দেওয়া একটি শব্দ হল বালোচ। বাকি দুটো পরিবর্তন এখনও চিহ্নিত করা যায়নি।

    বক্স অফিসে ধুরন্ধরের সাফল্যের যাত্রাপথের গতি এতটুকু হ্রাস হয়নি। শুধুমাত্র ভারতে এই ছবির আয় ৭২০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। রণবীরের পাশাপাশি এই ছবিতে লাইমলাইট কেড়েছেন অক্ষয় খান্না। রণবীরের কেরিয়ারের প্রথম ছবি হিসাবে ১০০০ কোটির গণ্ডি পার করেছে এই ছবি।

