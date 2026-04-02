    ফের বিপাকে নোবেল, আবার হলেন গ্রেফতার, এবার কোন অভিযোগ উঠল তার দিকে?

    বিতর্কের অন্য নাম যদি কিছু থাকে সেটি হল বাংলাদেশের সঙ্গীতশিল্পী মইনুল আহসান নোবেল। 

    Apr 2, 2026, 22:47:35 IST
    By Swati Das Banerjee
    বিতর্কের অন্য নাম যদি কিছু থাকে, তিনি হলেন বাংলাদেশের সঙ্গীতশিল্পী মইনুল আহসান নোবেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম নিয়ে মন্তব্য হোক অথবা একাধিক সঙ্গিনীর সঙ্গে সহবাস, সবমিলিয়ে বারবার বিতর্কের নামে উঠে এসেছেন নোবেল। যে গায়কের গান শুনে একসময় বিভোর হয়ে থাকতেন দুই বাংলার মানুষ, সেই নোবেলকেই এখন মানুষ দেখেন অন্য চোখে।

    ফের বিপাকে নোবেল
    কী অভিযোগ নোবেলের বিরুদ্ধে

    গত বছরের ১৩ অগস্ট একজন তরুণীকে জোর করে আটকে রেখে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছিল নোবেলের বিরুদ্ধে। তরুণীর অভিযোগ অনুযায়ী, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিকবার আপত্তিকর ছবি এবং ভিডিও ক্যামেরাবন্দী করেন নোবেল। পরে সেটি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকেন তিনি। সেই মামলায় গত ফেব্রুয়ারি মাসে নোবেলকে গ্রেফতার করা হয় নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার বটতলা এলাকা থেকে।

    মামলা চলাকালীন যখন তিনি জামিনে মুক্ত হন তখন সকলের সামনে তিনি উচ্চস্বরে গান ধরেন। এমনকি অনুশোচনা যে তার বিন্দুমাত্র হচ্ছে না, সেটাও তিনি বুঝিয়ে দেন নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে। বারবার জেলে যাওয়ায় নোবেল কি অপরাধবোধে ভুগছেন? এই প্রশ্ন করায় তিনি নিলিপ্তভাবে বলেন, ‘মানুষই ভুল করে। মানুষ মাত্রই ভুল হয়। একবার ভুল করেছি, আবারও ভুল হতে পারে।’

    কেন হলেন গ্রেফতার?

    জানা গিয়েছে, অভিযোগকারিনীকে বিয়ে করতে হবে এমন শর্তসাপেক্ষেই নোবেলকে জামিন দেওয়া হয়েছিল। এমনকি এও বলা হয়েছিল, ওই তরুণীর কাছ থেকে যে টাকা নিয়েছিলেন নোবেল, সেটাও ফেরত দিতে হবে। কিন্তু জামিন পাওয়ার পর কোনও শর্তই মানেননি নোবেল।

    টাকা ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা, ওই তরুণীকে ফের মারধর করতে শুরু করেন নোবেল। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই জামিন বাতিলের আবেদন আদালতের কাছে করা হলে সেটা মঞ্জুর করা হয় এবং আবার গ্রেফতার হন নোবেল।

