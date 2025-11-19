Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'একটাই ধর্ম…', প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মঞ্চে বক্তব্য রাখলেন ঐশ্বর্য

    অন্ধ্রপ্রদেশের পুট্টাপার্থীতে শ্রী সত্য সাই বাবার ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন উপস্থিত ছিলেন। ঐশ্বর্য মঞ্চে পৌঁছানোর পর প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। তারপর প্রেম ও ধর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

    Updated on: Nov 19, 2025 5:03 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অন্ধ্রপ্রদেশের পুট্টাপার্থীতে শ্রী সত্য সাই বাবার ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জারাপু এবং জি. কিষাণ রেড্ডি উপস্থিত ছিলেন। ঐশ্বর্য মঞ্চে পৌঁছানোর পর প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। তারপর প্রেম ও ধর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

    'একটাই ধর্ম…', প্রধানমন্ত্রীকে প্রণাম করে মঞ্চে বক্তব্য রাখলেন ঐশ্বর্য
    'একটাই ধর্ম…', প্রধানমন্ত্রীকে প্রণাম করে মঞ্চে বক্তব্য রাখলেন ঐশ্বর্য

    আরও পড়ুন: সুরঙ্গনার জন্মদিনে মিষ্টি বার্তা হবু শাশুড়ির! 'তোকে ছাড়া এখন…' যা লিখলেন রেশমি

    আরও পড়ুন: 'পুরুষ মানেই নষ্ট নয়... ', সিরিয়াল ছেড়ে দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কোন বিশেষ বার্তা দিলেন জিতু?

    আরও পড়ুন: ফারহানের অভিনয় নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য নাসিরুদ্দিনের! 'ভালো লাগেনি…', কড়া জবাব অভিনেতার

    ঐশ্বর্য বলেন, এখন সময় এসেছে সকল প্রকার বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে ভালোবাসা ও ঐক্যের পথ গ্রহণ করার। তিনি বলেন, ‘শুধুমাত্র একটা জাতি আছে - মানবতার জাতি। শুধুমাত্র একটাই ধর্ম আছে -ভালোবাসার ধর্ম। শুধুমাত্র একটাই ভাষা আছে, হৃদয়ের ভাষা। শুধুমাত্র একজন ঈশ্বর আছেন তিনি সর্বত্র উপস্থিত।’

    আরও পড়ুন: ঠিক যেন সিনেমার গল্প, অমিতাভের টিফিনবাক্সে প্রতিদিন চিঠি পাঠাতেন জয়া! জানেন কেন?

    আরও পড়ুন: টলিউডের ‘পত্নীনিষ্ঠ’ নায়ক আবিরের গালের কাটা দাগেই মুগ্ধ মহিলামহল, এর রহস্য় জানেন?

    আরও পড়ুন: জন্মবার্ষিকীতে জুবিনের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী গরিমার সঙ্গে দেখা করলেন জিৎ! ‘আজকের দিনটাকেই…’, আবেগে ভাসলেন সঙ্গীত পরিচালক

    ঐশ্বর্য এরপর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘আজ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকার জন্য এবং এই বিশেষ উপলক্ষ্যকে সম্মান জানানোর জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই... আপনার জ্ঞানগর্ভ কথা শোনার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি...।’

    আরও পড়ুন: ‘আর সেফ ফিল করছি না’, শরীর চাপা জিম পোশাকে টোটোয় উঠে অস্বস্তিতে অহনা, শহর কলকাতায় কী ঘটল?

    আরও পড়ুন: মিঠাইহীন আদৃত TRP তালিকায় ফেল, নতুন অবতারে জলসায় ফিরছেন নায়ক,বিপরীতে কোন নায়িকা?

    আরও পড়ুন: ‘তুমি প্রেগন্যান্ট’ ইয়ার্কিতে আপত্তি তোলেন দিতিপ্রিয়া, জবাবে জিতু বলেন, ‘কিডিশ, ইমম্যাচিওর’! দুজনের বয়সের ফারাক কত?

    তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে সত্য সাই বাবা সর্বদা সেবা এবং প্রেমের কথা বলতেন। তিনি পাঁচটি শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, সংকল্প এবং বৈষম্যকে জীবনের অর্থপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক ভাবে শক্তিশালী করে তোলে এমন গুণাবলী হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

    News/Entertainment/'একটাই ধর্ম…', প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মঞ্চে বক্তব্য রাখলেন ঐশ্বর্য
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes