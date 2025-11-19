'একটাই ধর্ম…', প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মঞ্চে বক্তব্য রাখলেন ঐশ্বর্য

'একটাই ধর্ম…', প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মঞ্চে বক্তব্য রাখলেন ঐশ্বর্য
অন্ধ্রপ্রদেশের পুট্টাপার্থীতে শ্রী সত্য সাই বাবার ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিঞ্জারাপু এবং জি. কিষাণ রেড্ডি উপস্থিত ছিলেন। ঐশ্বর্য মঞ্চে পৌঁছানোর পর প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন। তারপর প্রেম ও ধর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখেন।
ঐশ্বর্য বলেন, এখন সময় এসেছে সকল প্রকার বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে ভালোবাসা ও ঐক্যের পথ গ্রহণ করার। তিনি বলেন, ‘শুধুমাত্র একটা জাতি আছে - মানবতার জাতি। শুধুমাত্র একটাই ধর্ম আছে -ভালোবাসার ধর্ম। শুধুমাত্র একটাই ভাষা আছে, হৃদয়ের ভাষা। শুধুমাত্র একজন ঈশ্বর আছেন তিনি সর্বত্র উপস্থিত।’
ঐশ্বর্য এরপর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘আজ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকার জন্য এবং এই বিশেষ উপলক্ষ্যকে সম্মান জানানোর জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই... আপনার জ্ঞানগর্ভ কথা শোনার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি...।’
তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন যে সত্য সাই বাবা সর্বদা সেবা এবং প্রেমের কথা বলতেন। তিনি পাঁচটি শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, সংকল্প এবং বৈষম্যকে জীবনের অর্থপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক ভাবে শক্তিশালী করে তোলে এমন গুণাবলী হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।
