বিজয়ের আগে, ১৩ বছরের বড় অভিনেতার সঙ্গে বাগদান হয় রশ্মিকা মন্দনা! জানেন কে?

বিজয়ের আগে, ১৩ বছরের বড় অভিনেতার সঙ্গে বাগদান হয় রশ্মিকা মন্দনা! জানেন কে?
বিজয় দেবেরাকোন্ডার সঙ্গে বিয়ের খবর ভাগ করে, রশ্মিকা মন্দনা তাঁদের বিয়ের নাম দিয়েছেন 'বিরোশের বিবাহ'। এই দম্পতি ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে গাঁটছড়া বাঁধবেন। পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে বিয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।
অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দন্না এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা শীঘ্রই গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, বিজয় এবং রশ্মিকা অবশেষে রবিবার তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। খবরটি নিশ্চিত করে, অভিনেত্রী দেবেরকোন্ডার সঙ্গে তাঁর বিয়ের নাম ‘বিরোশ’ রেখেছেন। এই দম্পতি ২০২৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে গাঁটছড়া বাঁধবেন। পরিবারের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে এই বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। একটি ছোট অনুষ্ঠানের পর, এই দম্পতি মার্চ মাসে হায়দরাবাদে একটি জমকালো এনগেজমেন্ট পার্টির আয়োজন করছেন। রশ্মিকার বিয়ের খবরের মাঝে, অভিনেত্রীর প্রাক্তন বাগদত্তার নাম আবারও খবরে এসেছে। আপনি কি জানেন বিজয়ের আগে এই অভিনেত্রী কার সঙ্গে বাগদান করেছিলেন এবং কেন বিচ্ছেদ হয়েছিল? তাহলে আসুন তার সম্পর্কে আরও জেনে নেওয়া যাক…
১৩ বছরের বড় অভিনেতার সঙ্গে বাগদান
‘পুষ্পা’ অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দান্না আর কারও সঙ্গে নয়, বিখ্যাত কন্নড় অভিনেতা রক্ষিত শেট্টির সঙ্গে বাগদান করেছিলেন। ২০১৭ সালে রশ্মিকার সঙ্গে তাঁর থেকে ১৩ বছরের বড় রক্ষিতের বাগদান হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর। রশ্মিকা তার প্রথম ছবি 'কিরিক পার্টি'-তে রক্ষিতের সঙ্গে কাজ করেছিলেন এবং এই সময়েই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়।
কেন রশ্মিকা-রক্ষিতের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়?
রশ্মিকা মন্দন্না এবং রক্ষিত শেট্টি বছর চারেক আগে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। দুজনের বাগদান ২০১৮ সালে হয়েছিল। এ সময় এই দম্পতি তাদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার আসল কারণ প্রকাশ করেননি। তবে কথিত আছে, মতের অমিলের কারণে দু'জনে আলাদা হয়ে যান। আর সেই সময় দু'জনেই নিজ নিজ কেরিয়ারে মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন।
ভক্তদের জন্য আন্তরিক বার্তা
রশ্মিকা মন্দন্না এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা নিজেদের বিয়ের খবর শেয়ার করে একটি হৃদয়গ্রাহী নোট লিখেছেন। দম্পতি তাঁদের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নোটটি শেয়ার করেছেন। ঘোষণা করেছেন যে, এই অনুষ্ঠানের নাম হবে ‘বিরোশের বিবাহ’। রশ্মিকা এবং বিজয়ের নোটটি তাঁদের ‘প্রিয়তম ভালোবাসা’-র উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের ভক্তদের তাঁদের নিঃশর্ত ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ‘বিরোশ’ নামে পরিচিত এই তারক-জুটি তাঁদের হৃদয়ের কাছাকাছি রাখার জন্য ভক্তদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
