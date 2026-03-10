Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘দেখা হলেও চিনতে পারে না এখন…’, দেবের নিন্দা অনামিকা সাহার মুখে, করলেন জিতের প্রশংসা

    একসময়ের দুঁদে ভিলেন তিনি। সেই অনামিকা চক্রবর্তীর মুখে জিতের প্রশংসা, দেবের নিন্দা! হঠাৎ কী হল?

    Published on: Mar 10, 2026 4:31 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    একসময় বাংলা সিনেমায় চুটিয়ে কাজ করেছেন অনামিকা সাহা। সেই ১৯৭৩ সাল থেকে কাজ করছেন ক্য়ামেরার সামনে। সম্প্রতি দেব ও জিৎকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী। একসময়ের দুঁদে ভিলেন তিনি। তাঁর মুখে জিতের প্রশংসা, দেবের নিন্দা! হঠাৎ কী হল?

    কেন দেবের উপর চটেছেন অনামিকা সাহা?
    কেন দেবের উপর চটেছেন অনামিকা সাহা?

    সিনেমার পর্দায় যেমন দাপুটে সব চরিত্রে দেখা যেত, বাস্তবে কিন্তু বেশ ঠোঁটকাটা অনামিকা। আজকাল অবশ্য খুব একটা সিনেমায় দেখাই মেলে না তাঁর। আর এই প্রসঙ্গেই এক সাক্ষাৎকারে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। অনামিকার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, দেব বা জিৎকে কি তিনি কখনো বলেছেন তাঁকে সিনেমায় সুযোগ করে দিতে?

    দেবের উপর অভিমান অনামিকার?

    আর এই প্রশ্নে বেশ স্পষ্ট করেই জবাব দেন অনামিকা। বলেন, ‘না না ওসব আমি পারব না। দেব একবার নিয়েছিল, জানি না কার কথায়। তখন খুব ভালো ব্যবহারও করেছিল। কিন্তু এখন দেব খুব বদলে গিয়েছে। রাজনীতিতে পা রেখেছে। পরপর কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা হলেও আমাকে আর চিনতে পারে না।’

    এখানেই থেমে থাকেননি অনামিকা। বলেন, ‘ওঁর ভাগ্যটা ভালো যে ছবিগুলো একটার পর হিট হচ্ছে। কিন্তু সিনেমাগুলো অসাধারণ, এমনটা কাওকে বলতে শুনিনি কখনো।’

    জিতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অনামিকা

    এদিকে দেবের সমালোচনা যখন তাঁর মুখে, তখন আবার জিতের প্রশংসা। বলেন, ‘জিৎ একদম আলাদা একটা ছেলে। ভীষণ ভালো নের ছেলে। ও তো নিজেই বসে ছিল এতদিন, কাজ করেনি। এই তো একটা ছবি আসছে 'কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত'। ও কোনো পলিটিক্সের মধ্যে থাকে না কখনো।’ এরপর প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ টেনে অনামিকা বলেন, ‘পলিটিক্স প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেও নেই। নিজের জোরে প্রসেনজিৎ হয়েছে। ওকে যে পরিশ্রমটা করতে হয়েছে, তা দেব বা জিৎ কেউ ভাবতেও পারে না।’

    ইন্ডাস্ট্রির সিনিয়র হিসেবে কোনো পরামর্শ দিতে চান নাকি প্রশ্নে অনামিকা বলেন, ‘আমি কি বলব! আমাকে তো এরা পাত্তাই দেয় না। এখন ছোট ছোট অনেক গ্রুপ হয়ে গিয়েছে। যেখানে সম্মান নেই, সেখানে আমি নেই। আমার কথার যেখানে দাম নেই, সেখানে কেন পরামর্শ দেব।’

    News/Entertainment/‘দেখা হলেও চিনতে পারে না এখন…’, দেবের নিন্দা অনামিকা সাহার মুখে, করলেন জিতের প্রশংসা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes