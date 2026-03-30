ফিরছে রাহুলের মরদেহ, প্রিয় বাবিনের জন্য হাজির পাড়ার লোক-বন্ধুরা! বাড়িতে অপেক্ষায় নায়কের মা-প্রিয়াঙ্কা-সহজ

ফিরছে রাহুলের মরদেহ, প্রিয় বাবিনের জন্য হাজির পাড়ার লোক-বন্ধুরা! বাড়িতে অপেক্ষায় নায়কের মা-প্রিয়াঙ্কা-সহজ
হয়ে গিয়েছে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ময়নাতদন্ত। অভিনেতার মরদেহ নিয়ে তমলুক থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন তাঁর বন্ধুরা। সোজা রাহুলের বাড়িতেই নিয়ে আসা হবে অভিনেতাকে। আর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে।
ছেলের অকাল প্রয়াণে রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন তাঁর মা! স্বামীর মৃত্যুসংবাদ যখন পান প্রিয়াঙ্কা, তিনি তখন সেটে, তাঁর নতুন কাজের লুকসেটে। তড়িঘড়ি সব ফেলে ছুটে আসেন তিনি শাশুড়ির কাছে। অনেক রাত অবধি ছিলেন সেখানে। এদিকে, আলাদা বাড়িতে ছেলে সহজ। ফিরতে হয় সন্তানের কাছে। কদিন আগেও রাহুল ও সহজের বন্ডিং কতটা স্ট্রং তা ধরা পড়েছিল ‘সহজ কথা’ পডকাস্টে।
বর্তমানে রাহুলের বাড়িতেই আছেন সহজ ও প্রিয়াঙ্কা। ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছেন ইন্ডাস্ট্রির মানুষরাও। সোমবার সকালে রাহুলের মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তবে শুধু ইন্ডাস্ট্রি নয়, বাম-সমর্থক রাহুলকে হারিয়ে শোকাতোর তাঁর দলও। কমরেড-কে শেষ বিদায় জানাতে হাজির তাঁরাও। এছাড়াও তাঁর স্কুল-কলেজের বন্ধুরা, পাড়ার মানুষ সকলেই চোখের কোণায় জল নিয়ে অপেক্ষা করছেন শেষ বিদায় জানাতে। পছন্দের অভিনেতাকে এক ঝলক দেখতে, হাজির অনুরাগীরাও।
আরও পড়ুন: বালি ঢুকেছে ফুসফুসে, ১ ঘণ্টারও বেশি জলের তলায় ছিলেন রাহুল! এল ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট
কীভাবে মৃত্যু রাহুলের?
তাঁর ধারাবাহিক ভোলে বাবা পার করেগা-র শ্যুটে তালসারিতে ছিলেন রাহুল ২ দিন ধরে। রবিবার বিকেলের দিকে ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। জানা গিয়েছে যে, শ্যুট চলছিল হাঁচু জলে। সেইসময়ই ঢেউয়ের ধাক্কায় ডুবে যান। এদিকে, প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সমুদ্রে শ্যুটের কোনো অনুমতিই নেওয়া হয়নি। খবর ছিল না স্থানীয়দের কাছে। কোনো গাইডও নেওয়া হয়নি।
আরও পড়ুন: অনুমতি ছিল না শ্যুটের, গাফিলতিই কাড়ল রাহুলকে! মৃত্যুর কারণ নিয়ে কী বলল চিকিৎসক
ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট
হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, ফুসফুসের ভিতরে অস্বাভাবিক পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে বালি এবং নোনা জল। এমনকী, রাহুলের খাদ্যনালি, শ্বাসনালি, পাকস্থলির ভিতরেও বালি ঢুকে গিয়েছে। ফুসফুস ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে। অল্প সময় নয়, বরং দীর্ঘ ক্ষণ ধরে জলের তলায় ডুবে থাকলে এমনটা হয়, জানানো হয়েছে প্রাথমিক রিপোর্টে।
ইতিমধ্যেই টলিউডের বহু তারকা অভিযোগ তুলেছেন, সেটে তারকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয় না যথাযথ ব্যবস্থা। এমনকী, রাহুলের মৃত্যুতে গাফিলতির অভিযোগ তুলে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সুদীপ্তারা।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।