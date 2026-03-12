কদিন আগে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতোকত্তর হন দিতিপ্রিয়া! জানেন মাধ্যমিকে কত পেয়েছিলেন?

কদিন আগে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতোকত্তর হন দিতিপ্রিয়া! জানেন মাধ্যমিকে কত পেয়েছিলেন?
করুণাময়ী রাণী রাসমণি দিয়ে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন দিতিপ্রিয়া রায়। এই কাজ করতে করতেই দিয়েছেন জীবনের দুটো বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক। কদিন আগে দিতিপ্রিয়া হাতে পেয়েছেন তাঁর পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট।
ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ দিতিপ্রিয়া রায়। যদিও নিজেকে টিভির গণ্ডিতে আটকে রাখেননি আর। সেই কোন ছোট্ট বয়সে অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাজ ‘দুর্গা’ ধারাবাহিক। ‘অপরাজিত’, ‘তোমায় আমায় মিলে’, ‘মা’, ‘ব্যোমকেশ’ ও ‘বামাক্ষ্যাপা’র মতো অনেকগুলো প্রোজেক্টে কাজ করেন। তারপর ১৫ বছর বয়সে রাসমণি হয়ে ওঠা। করুণাময়ী রাণী রাসমণি দিয়ে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। এই ধারাবাহিকে কাজ করেছিলেন প্রায় ৪ বছর, অর্থাৎ দিতিপ্রিয়ার যখন ১৯, তখন শেষ হয় ধারাবাহিকটি। এই কাজ করতে করতেই দিয়েছেন জীবনের দুটো বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক। কদিন আগে দিতিপ্রিয়া হাতে পেয়েছেন তাঁর পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সার্টিফিকেট।
মাধ্যমিকে কত নম্বর পান দিতিপ্রিয়া?
প্রায় ১৫-১৬ ঘণ্টা শ্যুটিং সামলে মাধ্যমিক দেওয়া খুব একটা সহজ ছিল না দিতিপ্রিয়ার জন্য। জীবনের প্রথম বোর্ডের পরীক্ষায় কত শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন? ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন দিতিপ্রিয়া। ফার্স্ট ডিভিশন নিয়ে পাশ করেন। ইংরেজিতে লেটার পেয়েছিলেন, ভূগোলে পান ৭২। জীবন বিজ্ঞনে ৭০। বাদবাকি সমস্ত বিষয়ে ৬০-এর উপর নম্বর এসেছিল তাঁর।
সমাজবিজ্ঞানে স্নাতোকত্তর ডিগ্রি পেয়েছেন দিতিপ্রিয়া
কদিন আগে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতোকত্তর ডিগ্রি পান। নিজেই সেই ছবি ভাগ করে নিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। কমলা ও গোলাপি রঙের শাড়িতে ধরা দেন দিতিপ্রিয়া। তাঁর গলায় ছিল উত্তরীয় সঙ্গে কলেজের আই কার্ডও ঝোলানো ছিল গলায়। অভিনেত্রী হাতে ধরে ছিলেন তাঁর মাস্টার্স ডিগ্রির সার্টিফিকেট। লিখেছিলেন, ‘স্মরণীয় একটা দিন, যত্ন করার মতো একটা অর্জন’।
চিরদিনই তুমি যে আমার ছাড়তে হয় মাঝপথেই
দিতিপ্রিয়ার বড়পর্দায় প্রথম কাজ সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘রাজকাহিনী’। পরে সেই তালিকায় জুড়েছে শৌভিক কুন্ডুর ‘আয় খুকু আয়’, হিন্দি ছবি ‘বব বিশ্বাস’-এর মতো কিছু সিনেমা। এরপর লম্বা বিরতি দিয়ে দিতিপ্রিয়া ফিরেছিলেন চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে। অপর্ণা হিসেবে খ্যাতিও পান খুব। যদিও নায়ক জীতু কমলের সঙ্গে সমস্যার কারণে মাঝপথেই সেই সিরিয়াল ছেড়ে দেন। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত অভিনেত্রীর নতুন কোনো কাজের নিশ্চিত খবর মেলেনি। তবে মুখিয়ে আছে তাঁর ভক্তরা।
কবে ফিরবেন নতুন প্রোজেক্ট নিয়ে?
চিরদিনই তুমি যে আমার ছাড়ার পর দিতিপ্রিয়া বলেছিলেন, একটু বিশ্রাম নিতে চান। কোথাও ঘুরতে যেতে চান। তারপর ফের পুরোদমে শুরু করবেন কাজ, হাতে নেবেন নতুন কোনো প্রোজেক্ট।