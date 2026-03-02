এবার ইনফ্লুয়েন্সরের ভূমিকায় ধরা দিতে চলেছেন বনি, বিপরীতে থাকবেন কোন নায়িকা?

এবার ইনফ্লুয়েন্সরের ভূমিকায় ধরা দিতে চলেছেন বনি, বিপরীতে থাকবেন কোন নায়িকা?
চলতি বছরেই ‘ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল’ সিনেমায় অভিনয় করতে দেখা যায় বনি সেনগুপ্তকে। ছবি মুক্তির এক মাস কাটতে না কাটতেই আবার নতুন সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ পেলেন তিনি। অংশুমান প্রত্যুষ পরিচালিত ‘হ্যাশট্যাগ বোসDK’ সিনেমায় মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে বনিকে।
এই সিনেমায় একজন জনপ্রিয় নেট প্রভাবশালীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন বনি। কিংশুক বোস নামের একটি চরিত্র, যিনি ‘কিং’ নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচিত। পরবর্তীকালে দিয়া নামের এক মেয়ের সঙ্গে কনটেন্ট তৈরি করায় সেই জনপ্রিয়তা আরও কিছুটা বেড়ে যায়। কিন্তু এত সাফল্যের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে এমন এক বিপদ, যা কিংশুককে নিয়ে যাবে অন্ধকারের দিকে।
সিনেমায় বনির বিপরীতে অভিনয় করবেন অভিনেত্রী শুভাঙ্কি ধর। এছাড়া এই সিনেমায় অভিনয় করবেন শঙ্কর চক্রবর্তী, মানসী সিনহা, সৈকত দে, রানা বসুর মতো একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী। এই সিনেমাটি শুধুমাত্র পরিচালনা নয়, সিনেমার গল্প এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন অংশুমান।
এই সিনেমায় অভিনয় করার প্রসঙ্গে এই সময় অনলাইনকে বনি জানান, পরিচালকের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব তাঁর। এছাড়াও সিনেমার গল্প তাঁর এতটাই ভালো লেগেছে যে তিনি আর না বলতে পারেননি। বর্তমান প্রজন্মের তরুণ তরুণীদের কাছে এই গল্প ভীষণ বাস্তব বলেই মনে হবে।
অন্যদিকে অংশুমান ব্যক্তিগতভাবে একাধিক ইনফ্লুয়েন্সরদের চেনেন তাই তিনি তাঁদের কঠিন সময়ের গল্প খুব ভালোভাবে জানেন। তবে এই সিনেমাটি সোশ্যাল মিডিয়া নয় বরং একজন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সরের চোখ দিয়ে এই সমাজকে দেখতে পাবেন দর্শকরা।
প্রসঙ্গত, খুব কম সময়ের মধ্যে সিনেমাটি তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছেন পরিচালক। সিনেমায় একাধিক ইনফ্লুয়েন্সরদেরও নাকি দেখতে পাওয়া যাবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই গোটা ব্যাপারটা ভীষণ প্রাসঙ্গিক হবে বলেই মনে করছেন পরিচালক।
