লালবাজারে যিশু-পরম-সৃজিতরা, সোশ্যালে লাগাতার হেনস্থা, অভিযোগ জানাল নগরপালকে
টলিউডের খ্য়াতনামীদের লাগাতার হেনস্থা করা হচ্ছে সমাজমাধ্যমে। এবার দলবদ্ধ হয়ে লালবাজারে হাজির তাঁরা। অভিযোগ জমা পড়ল নগরপালের হাতে।
সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং অভিনেতাদের টার্গেট করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য়প্রণোদিতভাবে তাঁদের অশ্লীল এবং মানহানিকর আক্রমণ করা হচ্ছে। এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে শুক্রবার বিকালে লালবাজারে হাজির বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিরা।
কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার কাছে একটি লিখিত আবেদন জানাল ফেডারেশন, ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, প্রযোজক, টেকনিশিয়ান, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এবং শর্ট-ভিডিও রিলের মতো প্ল্যাটফর্মগুলিতে কনটেন্ট পোস্ট করলে অনলাইন হেনস্থার মুখে পড়ছেন শিল্পীরা। এর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে অভিযোগপত্রে।
অভিযোগে বলা হয়েছে, টলিউডের সঙ্গে যুক্ত প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা ও টেকনিশিয়ানদের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ চালানোর জন্য কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে ও পরিকল্পিতভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করছে।
চিঠিতে বলেছে, এই আক্রমণ পেশাদার সমালোচনার বাইরে, প্রায়শই পরিবারের সদস্যদের গালিগালাজের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং অশ্লীল ছবি, আপত্তিকর পোস্ট এবং আপত্তিকর মন্তব্য প্রচার করে।
বিশেষ করে ছবির টিজার, প্রচারমূলক প্রচারণা বা ছবির প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির সময় হেনস্থার মাত্রা আরও তীব্র হয়। চলচ্চিত্র নির্মাতা বা শিল্পীদেরই শুধু নয়, তাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং পরিবারকে টেনে অশালীন এবং অপমানজনক মন্তব্যের করা হয়। এই পোস্টগুলিতে ব্যবহৃত ভাষা কেবল গভীরভাবে আপত্তিকরই নয়, শালীনতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে।
আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে এই অব্যাহত অনলাইন আক্রমণগুলি তারকাদের সামাজিক সুনামের মারাত্মক ক্ষতি করছে এবং তাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং পরিস্থিতি লজ্জাজনক এবং অসহনীয় হয়ে উঠেছে।
এদিন লালবাজারের সাইবার অপরাধদমন শাখার আধিকারিকদের সঙ্গে এ দিন এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে টলিউডের প্রতিনিধিদের বৈঠক চলে। বৈঠক শেষে লালবাজারের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন পিয়া সেনগুপ্ত, স্বরূপ বিশ্বাস, শ্রীকান্ত মেহতা, যিশু সেনগুপ্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, নিসপাল এবং রানা সরকার। নগরপাল মনোজ বর্মার হাতে তুলে দেওয়া অভিযোগপত্রে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জাননো হয়েছে। স্ক্রিনিং কমিটির তরফে সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ছবির ইচ্ছাকৃত রেটিং কমানোর ব্য়াপারটি নিয়েও খতিয়ে দেখবার আবেদন জানানো হয়েছে।