    Aratrika Sinha: সারেগামাপায় ফেলেন আলোড়ন, আচমকা ‘বিরতি’ ঘোষণা খুদে কমরেড আরাত্রিকার, হঠাৎ কী হল?

    ফাইনালে পৌঁছলেও সারেগামাপা জয় করতে পারেননি, কিন্তু পেয়েছিলেন সম্মানীয় কালীপ্রসাদ স্মৃতি পুরস্কার। তা আরাত্রিকার হঠাৎ করেই ‘বিরতি’ ঘোষণার কারণ কী?

    Published on: Jan 02, 2026 6:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    বাংলা সারোমাপা দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন আরাত্রিকা সিনহা। বাঁকুড়ার মেয়েকে অনেকে চেনেন খুদে কমরেড হিসেবেও। সেই ছেলেবেলা থেকেই দাদুর হাত ধরে যেতেন একাধিক অনুষ্ঠানে। বামেধের অধিবেশনে গাইতেন গণসংগীত। বাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিবেশ, যেমন অসাধারণ গানের গলা, তেমনই সুর-তাল জ্ঞান। যদিও ফাইনালে পৌঁছলেও সারেগামাপা জয় করতে পারেননি, কিন্তু পেয়েছিলেন সম্মানীয় কালীপ্রসাদ স্মৃতি পুরস্কার।

    হঠাৎ কেন বিরতি ঘোষণা আরাত্রিকা সিনহার।
    হঠাৎ কেন বিরতি ঘোষণা আরাত্রিকা সিনহার।

    সারেগামাপা-র পর একাধিক মঞ্চ অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে আরাত্রিকাকে। শুধু বাঁকুড়া নয়, গোটা রাজ্যেই একাধিক শো করেছেন বছর ১৪-র মেয়েটি। তবে আপাতত সোশ্যাল মিডিয়ায় করলেন ‘বিরতি’ ঘোষণা। ফেসবুকে পোস্ট করে আরাত্রিকা সিনহা লিখলেন, ‘প্রায় দেড় মাসের বিরতি।সামনেই মাধ্যমিক।’ কমেন্ট সেকশনে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আরাত্রিকাকে। কেউ কেউ আবার সাহস জুগিয়েছেন এই বলে যে পরীক্ষা নিশ্চয়ই ভালো ফল করবেন আরাত্রিকা।

    এর আগে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আরাত্রিকা জানিয়েছিলেন, ‘সারেগামাপা-র কারণে অনেকদিন লেখাপড়া হয়নি ঠিক করে। ফাইনলের পর বাড়ি এসে, আমি তো গভীর চিন্তায় চলে যাচ্ছিলাম এবারে কীভাবে সামাল দেব। একটা বিশাল বড় ডিস্ট্র্যাকশন হয়ে গিয়েছিল। আবার সেই রুটিনে ফিরে আসা। এই স্কুল যাওয়া, টিউশন যাওয়া। পুরনো অভ্যেস আয়ত্তে আনতে কিছুটা তো সময় লাগছে। তবে আসতে আসতে মানিয়ে নিচ্ছি।’

    আরাত্রিকা সেই সাক্ষাৎকারে আরও বলেছিলেন, ‘তবে হ্যাঁ, আমার কাছে সবার আগে প্রায়োরিটি পায় আমার গান। তারপর আসে পড়াশোনা। তাও নূন্যতম যেটুকু করতে হয়, সেটা করবই। আমার বাড়িতে অন্তত কখনো এরকম হবে না যে, সবাই বলবে 'তোর তো মাধ্যমিক আসছে, রেওয়াজ একটু ছাড়। পড়াশোনায় মন দে'। এসব কখনো ওঁরা বলবে না। আমার মাথাতেও আসবে না। গান আর পড়শোনা, দুটোই সমানতালে সামলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।’

    আগামী দিনে ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে পড়তে চান বলে জানিয়েছিলেন আরাত্রিকা। ইতিমধ্যেই 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' শীর্ষক রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্লেব্যাক করে ফেলেছেন তিনি। এমনকী এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে, ইন্ডিয়ান আইডলের মঞ্চেও যাওয়ার ইচ্ছে আছে তাঁর। তবে আপাতত কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে মাধ্যমিক। জীবনেরপ্রথম বোর্ড এক্সামের পরেই হয়তো জাতীয় মঞ্চে দেখা যাবে বাংলার মেয়েকে।

