Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shrabani Bonik Death: ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই শেষ! প্রয়াত বাংলা সিরিয়ালের জনপ্রিয় ‘মা’ শ্রাবণী বণিক

    Shrabani Bonik Death: মারণরোগ ক্যানসার কেড়ে নিল প্রাণ। বছর শেষে ফের দুঃসংবাদ টেলিপাড়ায়। প্রয়াত কে আপন কে পর খ্য়াত অভিনেত্রী শ্রাবণী বণিক।

    Published on: Dec 29, 2025 1:16 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বছর শেষে ফের দুঃসংবাদ বাংলা বিনোদুনিয়ায়। খসে পড়ল আরও এক তারা। প্রয়াত শ্রাবণী বণিক। বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম প্রতিভাবান চরিত্রাভিনেত্রী ছিলেন শ্রাবণী। গত মাসেই খবর মেলে ক্যানসারের মতো মারণরোগের সঙ্গে লড়ছেন অভিনেত্রী। অবস্থা আশঙ্কাজনক। চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ১২ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল ছেলে অচ্যুত আদর্শ, কিন্তু কোনও চেষ্টাই কাজে এল না। সোমবার না ফেরার দেশে চলে গেলেন অভিনেত্রী।

    ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই শেষ! প্রয়াত ‘রাঙা বউ’ অভিনেত্রী শ্রাবণী বণিক
    ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই শেষ! প্রয়াত ‘রাঙা বউ’ অভিনেত্রী শ্রাবণী বণিক

    বহুদিন ধরেই ফুসফুসের অ্যাডেনোকার্সিনোমা অর্থাৎ ফুসফুস ক্যানসার এবং মেটাস্টেসিসে ভুগছিলেন শ্রাবণী বণিক। এদিন সকাল ৯টার দিকে প্রয়াত হন অভিনেত্রী।

    ‘রাঙা বউ’ থেকে শুরু করে ‘সোহাগ চাঁদ’, বহু ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। কখনও মায়ের চরিত্রে, কখনও আবার কাকিমা চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা দিয়েছে এই অভিনেত্রীকে। কে আপন কে পর ধারাবাহিকে জবার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শ্রাবণী। আলো ছায়া-তে নায়কের মায়ের ভূমিকায় দেখা মিলেছিল তাঁর। সম্প্রতি মালাবদল ধারাবাহিকে দিতির সৎ মায়ের চরিত্রেও নিজের অভিনয়ের ছাপ রেখে গেলেন প্রয়াত অভিনেত্রী। কাজ করেছেন ভুতুর মতো জনপ্রিয় বাংলা মেগা সিরিয়ালে। শ্রাবণীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া টেলিপাড়ায়।

    শ্রাবণীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু সোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনেতা লেখেন, 'চলে যাওয়ার জন্য ব্যাগ গোছাতে বসেছ, জানতে পেরেছিলাম ক'দিন আগে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ভাবিনি। অন্য কার কী মত জানি না, তবে আমার দেখা এই সময়কার অন্যতম সেরা অভিনেত্রী ছিলে তুমি। ভালো থেকো শ্রাবণী।'

    শোকপ্রকাশ করেছেন তাঁর রাঙা বউ সিরিয়ালের সহ-অভিনেত্রী শ্রুতি দাস। পরিচালক স্বর্ণেন্দু সামাদ্দার। অভিনেত্রী তনুকা চট্টোপাধ্য়ায় লেখেন, ‘তোমার বাড়ি গিয়ে আড্ডা মারাটা আর হল না শ্রাবণী। তারাদের দেশে ভালো থেকো ভাই’।

    গত মাসে অভিনেত্রীর ছেলে অচ্যুত সোশ্যাল মিডিয়ায় মায়ের চিকিৎসার জন্য় সাহায্য চেয়ে জানিয়েছিলেন, ‘আমি আমার মা শ্রাবণী বণিকের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছি। আমার মা ফুসফুস ক্যান্সার এবং মেটাস্টেসিসে ভুগছেন। আমরা সকলেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সমস্ত চিকিৎসা নিয়ে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।’

    অচ্যুত আরও লিখেছিলেন, ‘যেহেতু এই বিশাল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষে ব্যাপার তাই আপনাদের সকলের কাছে সাহায্যের অনুরোধ চাইছি। আপনারা প্রত্যেকে যদি অল্প সাহায্য করেও এগিয়ে আসেন সেটাও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের সাহায্য এবং শুভেচ্ছা জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।’

    ছোটপর্দার পাশাপাশি বড়পর্দাতেও কাজ করেছেন শ্রাবণী। আলো, চাঁদের বাড়ির মতো ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকমহলে প্রশংসিত হয়েছে। বরাবর বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন শ্রাবণী। প্রকাশ্যে বর্তমান শাসকদলের সমালোচনা থেকে পিছপা হননি কোনওদিন। জানা গিয়েছে, এদিন নিমতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য হবে।

    News/Entertainment/Shrabani Bonik Death: ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই শেষ! প্রয়াত বাংলা সিরিয়ালের জনপ্রিয় ‘মা’ শ্রাবণী বণিক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes