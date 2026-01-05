বেঙ্গালুরুতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন সুস্মিতা! হঠাৎ কী হয়েছিল তাঁর? এখন কেমন আছেন দর্শকদের আদরের 'কথা'?

ছোটপর্দার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা দে। অভিনেত্রীর সর্বশেষ মেগা 'কথা' রীতিমতো সারা ফেলে দিয়েছিল। এই ধারাবাহিক নায়িকার জনপ্রিয়তাকে যে বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে এবার দর্শকদের আদরের কথা খুবই 'অসুস্থ'। হঠাৎ কী হল নায়িকার?
ছোটপর্দার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুস্মিতা দে। বহু বছর আগে বিনোদনের দুনিয়ায় পা রেখে একের পর এক হিট মেগা উপহার দিয়েছেন নায়িকা। তবে অভিনেত্রীর সর্বশেষ মেগা 'কথা' রীতিমতো সারা ফেলে দিয়েছিল। এই ধারাবাহিক নায়িকার জনপ্রিয়তাকে যে বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে এবার দর্শকদের আদরের কথা খুবই 'অসুস্থ'। হঠাৎ কী হল নায়িকার?
আসলে বেশ কয়েকদিন তিনি কলকাতায় ছিলেন না। নায়িকার ধারাবাহিক কথার নায়ক সাহেব ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে নায়িকার প্রেমের গুঞ্জন বহুদিন থেকেই। নায়কের পরিবারের সঙ্গেই বছরের শেষটা কাটাতে শহরের বাইরে ছিলেন তিনি। আর সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। কলকাতায় ফেরার অবস্থায় ছিলেন না সুস্মিতা।
এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ডট কমকে অভিনেত্রী জানান তিনি বেঙ্গালুরুতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, খুব শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। জ্বর, সর্দি-কাশি। আসলে আবহাওয়ার তারতম্য আরও কাবু করেছিল আমাকে। তাই কলকাতাতে ফিরতেও পারিনি। কিন্তু এখন আগের চেয়ে অনেকটা সু্স্থ। অসুস্থতার জন্য অনেকগুলো অনুষ্ঠানও বাতিল করতে হয়েছে আমাকে।’ তবে ইতিমধ্যেই কলকাতায় ফিরে এসেছেন নায়িকা। তিনি এখন আগে থেকে অনেকটাই সুস্থ।
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে সুস্মিতা দে-র প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। শুধু প্রেম বললে ভুল হবে, অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে রীতিমতো বাগদান হয়ে গিয়েছিল সুস্মিতার। এখানেই শেষ নয়, দু'জনে একসঙ্গে থাকবেন বলে, একটি ফ্ল্যাটও কিনেছিলেন।
বন্ধু অনির্বাণ রায়ের সঙ্গে সুস্মিতার সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত অনির্বাণ। সেই সূত্রেই আলাপ সুস্মিতার সঙ্গে। তাঁর ফটোশ্যুটেও বহুবার মডেল হয়ে ধরা দিয়েছিলেন সুস্মিতা। প্রায়দিনই অনির্বাণের সঙ্গে ভালোবাসা মাখা পোস্ট শেয়ার করতে দেখা যেত সুস্মিতাকে। তাঁদের সম্পর্কের বয়স ছিল প্রায় ৫ বছর।
তবে 'কথা'য় কাজ শুরুর পর পর সুস্মিতা ও সাহেবকে নিয়ে নানা গুঞ্জন রটতে থাকতে। আর এই সবের মাঝেই সুস্মিতার প্রেম ভাঙার খবর প্রকাশ্যে আসে। এই প্রেম ভাঙার পর একের পর এক ইঙ্গিতবাহী কথাও লেখেন অনির্বাণ রায়। এরপর সুস্মিতা সরাসরি মুখ না খুললেও ইঙ্গিতে দিয়েছিলেন কড়া জবাব।