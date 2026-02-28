Edit Profile
    আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য, এবার বড়পর্দায় আসছে বিশ্বনাথ-দেবলীনার ‘ইতি’

    একটা সময় ক্যারিয়ার কোচ হিসেবে নিজের জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে সিনেমাকে ভালোবেসে এসেছিলেন পরিচালনায়। প্রথম ছবির হাত ধরেই রীতিমতো সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছেন পরিচালক তথা ক্যারিয়ার কোচ অভিষেক দে সরকার।

Published on: Feb 28, 2026 11:40 PM IST

By Swati Das Banerjee

    Published on: Feb 28, 2026 11:40 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    একটা সময় ক্যারিয়ার কোচ হিসেবে নিজের জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে সিনেমাকে ভালোবেসে এসেছিলেন পরিচালনায়। প্রথম ছবির হাত ধরেই রীতিমতো সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছেন পরিচালক তথা ক্যারিয়ার কোচ অভিষেক দে সরকার। তাঁর প্রথম পরিচালিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ‘ইতি দ্যা বিগিনিং’ ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে।

    এবার বড়পর্দায় আসছে বিশ্বনাথ-দেবলীনার ‘ইতি’
    এবার বড়পর্দায় আসছে বিশ্বনাথ-দেবলীনার ‘ইতি’

    শুধুমাত্র কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নয়, ইন্দো-দুবাই আন্তর্জাতিক উৎসবেও জায়গা পেয়েছে এই শর্ট ফ্লিম। একদিকে যেমন কলকাতায় নবাগত পরিচালকের সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন অভিষেক তেমন অন্যদিকে দুবাই আন্তর্জাতিক উৎসবে সেরা শর্ট ফিল্মের সম্মানী সম্মানিত হয়েছে এই ‘ইতি’।

    প্রথম পরিচালিত ছবিকে কান চলচ্চিত্র উৎসবের মতো একটি বিরাট বড় অনুষ্ঠানে জায়গা করে দিতে পারা যে কোনও পরিচালকের ক্ষেত্রে সম্মানের বিষয়। নিউইয়র্ক থেকে বার্লিন, সর্বত্র হয়েছে এই শর্ট ফিল্মের জয়জয়কার।

    ইতি প্রসঙ্গে

    এই ছবিটি এমন একটি গল্প নিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা, এই মুহূর্তে এই প্রজন্মের প্রায় প্রত্যেক মানুষের ঘরের গল্প। এখনকার সমাজে প্রায় প্রত্যেক বাবা-মায়েরাই কর্মরত, খুব স্বাভাবিকভাবেই বাবা-মায়ের এই ব্যস্ততার মধ্যে কোথাও না কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। সন্তানদের শৈশব। বাবা মা নিজেদের সফল করার দৌড়ে যেখানে ছুটে চলেছেন সেখানে যেন কোথাও অলক্ষ্যে বড় হচ্ছে সন্তানের একাকীত্ব।

    এই সিনেমায় কাউকে কোনও দোষারোপ করেননি পরিচালক বরং দর্শকদের দাড় করিয়েছেন এমন একটি সত্যের সামনে যা স্বীকার করতে হবে সকলকেই। এই নাতিদীর্ঘ সিনেমায় অভিনয় করতে গিয়ে বিশ্বনাথ বসু থেকে শুরু করে দেবলীনা দত্ত সকলেরই অসামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে।

    দেশ বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে জায়গা করে নেওয়ার পর এবার বড় পর্দায় আসতে চলেছে এই ছবিটি। সিনেমা মুক্তির তারিখ ঘোষণা না করা হলেও জানা গিয়েছে খুব সম্ভবত এই বছরেই মুক্তি পাবে সিনেমাটি। বড় পর্দায় মুক্তি পেলে সাধারণ মানুষের মনের খুব কাছাকাছি এই ছবিটি পৌঁছে যাবে বলে আশাবাদী পরিচালক।

