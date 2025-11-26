Antara Mitra Wedding Photo: গা ভরা গয়না, বিয়ের দিন লাল টুকটুকে বেনারসিতে অন্তরা মিত্র, সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন বর শৌর্য

মঙ্গলবার সাত পাকে বাঁধা পড়লেন গায়িকা অন্তরা মিত্র। একেবারে চুপিসাড়েই সবটা আয়োজন করেছিলেন বাংলার এই খ্যাতনামা গায়িকা। এর আগে আইবুড়ো ভাত থেকে গায়ে হলুদ, সব ছবিই ভাইরাল হয় অনলাইনে। বুধবার সকাল সকাল সংবাদমাধ্যমের হাতে এসে পৌঁছল কনে সাজে অন্তরার ছবি।
বিয়ের দিন প্রথাগত বাঙালি সাজেই দেখা গেল অন্তরাকে। গায়ে লাল রঙের বেনারসি, পরেছিলেন সাবেকি কায়দায়। গা ভরা সোনার গয়না। মাথায় শোলার মুকুট। হাতে রুপোর গাছ কৌটো।
একটি ফোটোতে দেখা গেল অন্তরার সিঁথি সিঁদুরে রাঙিয়ে দিচ্ছেন বর শৌর্য। মাথায় লাল রঙের লজ্জাবস্ত্র ধরে আছেন পরিবারের সদস্যরা। খবর, বিয়ে শেষ করেই হানিমুনে যাবেন তাঁরা। আর তারপর ডিসেম্বর মাসে বেশ বড় করে আয়োজন করা হবে রিসেপশন পার্টির। আপাতত বেশ কিছুদিন অন্তরা হয়তো থাকতে পারবেন না বাংলার সারেগামাপা-র বিচারকের আসনে।
অন্তরার বর শৌর্যের সঙ্গে গানের জগতের সঙ্গে কোনও যোগ নেই তাঁর। আইটি জগতের মানুষ তিনি। কাজের সূত্রে থাকেন বেঙ্গালুরুতে। বেশ কয়েকমাস চুটিয়ে প্রেম করার পর, দুজনে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে গেলেন ছাদনাতলাতে।
আশীর্বাদের দিন অন্তরকে দেখা যায় মিন্ট গ্রিন রঙের শাড়িতে। আর তসর রঙের পাঞ্জাবি ছিল শৌর্যের গায়ে। পরিবার ও কাছের বন্ধুদের উপস্থিতিতেই হয় সব শুভ কাজ।
মছলন্দপুরের মেয়ে অন্তরা শুধু টলিউডে নয়, বলউডেও নিজের নাম করেছেন। ‘শাড়ি কা ফলস সা’ থেকে ‘গেরুয়া’র মতো জনপ্রিয় গান গেয়েছেন তিনি। বাংলা ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে চর্চিত গান কিশোরীতে রথীজিৎ-এর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন অন্তরা। সঙ্গে চলতি সিজনেও তিনি বাংলার সবচেয়ে বড় মিউজিক রিয়েলিট শো সারেগামাপা-তে বিচারকের আসনে। অন্তরাকে তাঁর নতুন জীবনের জন্য অনেক শুভেচ্ছা।
News/Entertainment/Antara Mitra Wedding Photo: গা ভরা গয়না, বিয়ের দিন লাল টুকটুকে বেনারসিতে অন্তরা মিত্র, সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন বর শৌর্য