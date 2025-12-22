Jojo Son School: মাস গেলে মোটা টাকা মাইনে! কলকাতার কোন স্কুলে দত্তক পুত্র আদিকে ভর্তি করিয়েছেন গায়িকা জোজো?

জোজো-র সোশ্যাল মিডিয়া খুললে স্পষ্ট হয়, গানের পাশাপাশি এখন তাঁর গোটা জগতটা জুড়ে রয়েছে তাঁর সন্তান। তাঁর দত্তক পুত্র আদি অর্থাৎ আদিপ্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর মিষ্টি হাসি, সারল্য, দুষ্টুমি, সবটাই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে নেটপাড়া। খুদের নানান মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে হামেশাই নিজের অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন গায়িকা। জানেন কি, ছেলেকে কোন স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন জোজো? সেখানে লেখাপড়া করানোর খরচই বা কত?
২০১৯ সালে মাত্র কয়েক মাস যখন বয়স, তখন আদিপ্তকে দত্তক নেন জোজো। দেখতে দেখতে তার বয়স এখন ৬। জোজোর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, আদিপ্ত লেখাপড়া করে কলকাতার টিউলিপিয়ান্স প্রাইভেট স্কুলে। এখানে প্লে ক্লাস থেকে এইট অবধি লেখাপড়া করার সুযোগ রয়েছে। schoolsuniverse.com-এ দেওয়া তথ্য অনুসারে, নতুন ভর্তি হতে খরচ পড়ে ৬০ হাজার টাকা মতো। আর প্রতিমাসে নানারকম ফি মিলিয়ে খরচ পড়ে ৫ হাজার টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যেই।
করোনাকালে আদিকে কোলে পান জোজো। সেই সময় একরত্তিকে দেখাশোনার জন্য কোনো ন্যানিও রাখতে পারেননি সংক্রমণ ছড়ানোর ভয়। অবশ্য মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা তাঁর আগেও হয়েছিল। তবে মেয়ে অনেকটাই বড়। নতুন করে সন্তানের দায়িত্ব তাই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। সঠিক সময়ে তাকে খাওয়ানো, ওষুধ খাওয়ানোর চাপে নাওয়া-ঘুম ভুলেছিলেন। তবে সেই কঠিন সময়ও পেরিয়ে গিয়েছে দেখতে দেখতে। ছোট্ট আদি মা অন্ত প্রাণ। সংগীতেও তাঁর বেশ ঝোঁক। খুব ভালো ড্রাম বাজায় জোজো-পুত্র। দত্তক-ভাইকে ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখে জোজো-কন্যা বাজোও। যদিও চাকরি সূত্রে তাঁকে এখন থাকতে হয় কলকাতার বাইরেই।
মাত্র ১৮ বছর বয়সে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন জোজো। নিজের পরিবারের মত ছিল না। তবে শাশুড়ি নিজের মেয়ের মতোই আগলে রাখতেন তাঁকে। কম বয়সে বিয়ে, কম বয়সেই মা হওয়া। মেয়ে বাজোর জন্মের পর, কাজের চাপে সেভাবে সময় দিয়ে উঠতেই পারতেন না জোজো। তবে বউমার সেই পরিস্থিতি বুঝতেন গায়িকার শাশুড়ি। তাঁর কাছেই মাইসোরে বড় হন জোজো-কন্যা। তবে আদির ক্ষেত্রে বরং একটি শিশুর ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছেন অনেকটাই বেশি।
News/Entertainment/Jojo Son School: মাস গেলে মোটা টাকা মাইনে! কলকাতার কোন স্কুলে দত্তক পুত্র আদিকে ভর্তি করিয়েছেন গায়িকা জোজো?