Gourab Daughter: ক্ষণে গোরাচাঁদ… গৌরবের কণ্ঠে অরিজিতের গানে মুগ্ধ ৬ মাসের মেয়ে রাসামৃতা, দেখুন আদুরে মুহূর্ত

Gourab Daughter: ক্ষণে গোরাচাঁদ… গৌরবের কণ্ঠে অরিজিতের গানে মুগ্ধ ৬ মাসের মেয়ে রাসামৃতা, দেখুন আদুরে মুহূর্ত
Gourab Daughter: বাবা-মা'র দেখানো পথেই হাঁটছে ছোট্ট রামামৃতা। ৬ মাসের খুদের কৃষ্ণভক্তি আপনাকে মুগ্ধ করবে।
ছোট পর্দার 'শ্রীকৃষ্ণ' গৌরব মণ্ডল এখন বাস্তবেও এক আধ্যাত্মিক এবং শান্তিময় জীবন যাপন করছেন। বৃন্দাবনের পবিত্রধামে রাশিয়ান স্ত্রী চিন্তামণি ডায়ানা এবং তাঁদের ছোট্ট কন্যা রাসামৃতা রাধে-কে নিয়ে সুখী গৃহকোণ তাঁর। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি হৃদয়স্পর্শী ভিডিও উঠে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে বাবা গৌরবের কণ্ঠে অরিজিৎ সিং-এর গাওয়া ক্ষণে গোরাচাঁদ ক্ষণে কালা গান শুনে এক্কেবারে ডুবে আছে ছোট্ট রাসামৃতা। হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন গৌরব। ফোকলা মুখে রাসামৃতার হাসি দেখবার মতো।
গৌরঙ্গের নাম যখন বাবার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে, তখন রাসামৃতার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি ছিল দেখার মতো। খুব মন দিয়ে, অপলক দৃষ্টিতে সে বাবার দিকে তাকিয়ে গানটি শুনছিল। সবে বসতে শিখেছে খুদে। বাবার কণ্ঠে এমন ভক্তিগীতি শুনে আনন্দে আত্মহারা সে। নেটিজেনরা বলছেন, ‘সংস্কৃতি এবং ভক্তি যে জন্ম থেকেই রক্তে থাকে, রাসামৃতাই তার প্রমাণ।’ অরিজিৎ সিং-এর গাওয়া এই গান এখন সবার পছন্দের তালিকায় রয়েছে, বাদ গেল না ছোট্ট রাধাও।
টেলিভিশনের পর্দায় গৌরব মণ্ডলকে একসময় নিয়মিত দেখা যেত। 'ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ' ধারাবাহিকে তাঁর অভিনয় আজও দর্শকদের মনে গেঁথে আছে। তবে বর্তমানে গ্ল্যামার দুনিয়া থেকে কিছুটা দূরে সরে বৃন্দাবনে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। তাঁর স্ত্রী চিন্তামণিও এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় তাঁর ছায়াসঙ্গী। গত বছর রাধাষ্টমীর পুণ্য তিথিতেই তাঁরা মেয়ের ছবি ও নাম প্রথমবার ভক্তদের সামনে এনেছিলেন।
গৌরব-চিন্তামণির মেয়ের নাম 'রাসামৃতা রাধে' রাখার পেছনেও রয়েছে গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ। শ্রীকৃষ্ণের এক বিশেষ দাসী, যাঁকে শ্রীরাধিকা স্বয়ং নিযুক্ত করেছিলেন— তাঁর নামের সঙ্গেই মিল রেখে এই নাম রাখা হয়েছে। গৌরব বারবার বলেন, তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো এই সন্তান।
পর্দার কৃষ্ণ যখন বাস্তবে বাবা হিসেবে তাঁর সন্তানকে ভক্তির পাঠ দেন, সেই দৃশ্য যে কোনো সাধারণ ভিডিওর চেয়ে অনেক বেশি বিশেষ হয়ে ওঠে। রাসামৃতার আগামী দিনগুলোও এভাবেই সুর আর ভক্তিতে ভরে উঠুক— এটাই অনুরাগীদের প্রার্থনা।