Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Kaushiki Paul Age: ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ সিরিয়ালে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর ভূমিকায় কৌশিকী, বাস্তবে ‘ম্যাহেক’-এর বয়স কত?

    গীতা এলএলবি-র ‘ম্যাহেক’ অর্থাৎ কৌশিকী পাল জি বাংলার নতুন মেগা ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’র নায়িকা। ধারাবাহিকে তাঁকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী হিসেবে দেখা যাবে। বাস্তবে তাঁর বয়স কত?

    Published on: Dec 03, 2025 2:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ৮ ডিসেম্বর থেকে জি বাংলায় আসছে ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ ধারাবাহিক। যাতে একদম নতুন একটা জুটি দেখতে পাবে দর্শক। 'গীতা এলএলবি'-এর অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র ‘ম্যাহেক’ অর্থাৎ কৌশিকী পাল এই সিরিয়ালের নায়িকা। আর নায়ক চরিত্রে দেখা যাবে রাজদীপ গোস্বামীকে। যাকে এর আগে নিম ফুলের মধু-তে পর্ণার ছেলের চরিত্রে দেখেছিল দর্শক।

    ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’র নায়িকা কৌশিকী পালের বয়স কত?
    ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’র নায়িকা কৌশিকী পালের বয়স কত?

    ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলেছে সিরিয়ালের প্রোমো। একেবারে স্কুলের প্রেম দেখা যাবে এই ধারাবাহিকে। 'জুঁই' আর ‘স্বয়ম’ দুজনেই দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। বড়লোক বাড়ির মেয়ে জুঁই, ছটফটে, প্রাণবন্ত, মিষ্টি। আর প্রথম দেখাতেই এই কন্য়ে মনে জায়গা করে নেয় স্বয়মের। তবে এই প্রেমকাহিনির খলনায়ক হলেন ভরত কল, যিনি জুঁইয়ের বাবা-র চরিত্রে।

    আরও পড়ুন: পেয়েছেন প্রতারক তকমা! স্মৃতির সঙ্গে বিয়ে ভাঙার পর প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে পলাশ, হলেন ব্যাপক ট্রোল

    তা ধারাবাহিকে কৌশিকী পাল থুরি জুঁই তো ক্লাস টুয়েলভের ছাত্রী, বয়স ১৭-র আশেপাশে, বাস্তবে কত বছর বয়স হল নায়িকার? জন্মের সাল না জানা গেলেও, গত বছর গ্রাজুয়েশন পাশ করেছেন কৌশিকী, অর্থাৎ তাঁর বাস্তবে বয়স তাঁর ২২-এর আশেপাশে। এর আগে 'গীতা এলএলবি'-এর অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র ‘ম্যাহেক’ হিসেবে দেখেছে দর্শক।

    আরও পড়ুন: ‘জীবন থেকে মানুষদের মুছে ফেলি…’! দিতিপ্রিয়া বিতর্কে অবসান, ‘আমি জানি আমি কী’, ভিডিয়ো পোস্ট জীতুর

    পর্দার জুঁই চরিত্রের থেকে বাস্তবে কতটা আলাদা কৌশিকী? এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নায়িকা জানিয়েছেন, ‘কৌশিকী আর জুঁই বাস্তবে অনেকখানি। পর্দায় আমি ধনী পরিবারের মেয়ে। ছটফটে, চনমনে, একটু জেদি, দুরন্ত। কৌশিকী তো গত বছর স্নাতক হয়েছে। তাই সে অনেক পরিণত। কম কথা বলে।’ এমনকী অকপটে জানিয়েছেন স্কুলে থাকতে প্রেম করেছেন। আর তা এই ধারাবহািকের শ্যুটিংয়ের সময় স্মৃতি হয়ে কড়া নেড়েছে। কিন্তু বর্তমানে তিনি সিঙ্গেল। ইতিমধ্যেই জুঁই জায়গা করে নিয়েছে দর্শক মনে। ধারাবাহিক সম্প্রচার হওয়ার অপেক্ষায় তাঁর অনুরাগীরাও।

    আরও পড়ুন: ছয় ছেলেমেয়ে পেল না! কার হাতে ধর্মেন্দ্র দিয়ে গেলেন পঞ্জাবে থাকা ৫ কোটির সম্পত্তি

    সন্ধে ৭.০০-টার স্লট দেওয়া হয়েছে এই মেগাকে। জি বাংলার সবচেয়ে পুরনো ও অন্যতম হাই টিআরপি সিরিয়াল জগদ্ধাত্রীর জায়গা নিয়েছে এটি। অবশ্য জগদ্ধাত্রী এখনই বন্ধ হচ্ছে না। তবে সময় বদলেছে। ৮ ডিসেম্বর থেকে এটি আসছে ৭.৩০-টায়। আর ৭ ডিসেম্বরই হবে ফুলকি-র শেষ সম্প্রচার।

    News/Entertainment/Kaushiki Paul Age: ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ সিরিয়ালে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর ভূমিকায় কৌশিকী, বাস্তবে ‘ম্যাহেক’-এর বয়স কত?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes