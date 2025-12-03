Kaushiki Paul Age: ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ সিরিয়ালে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর ভূমিকায় কৌশিকী, বাস্তবে ‘ম্যাহেক’-এর বয়স কত?

Kaushiki Paul Age: ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ সিরিয়ালে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীর ভূমিকায় কৌশিকী, বাস্তবে ‘ম্যাহেক’-এর বয়স কত?
গীতা এলএলবি-র ‘ম্যাহেক’ অর্থাৎ কৌশিকী পাল জি বাংলার নতুন মেগা ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’র নায়িকা। ধারাবাহিকে তাঁকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী হিসেবে দেখা যাবে। বাস্তবে তাঁর বয়স কত?
৮ ডিসেম্বর থেকে জি বাংলায় আসছে ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ ধারাবাহিক। যাতে একদম নতুন একটা জুটি দেখতে পাবে দর্শক। 'গীতা এলএলবি'-এর অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র ‘ম্যাহেক’ অর্থাৎ কৌশিকী পাল এই সিরিয়ালের নায়িকা। আর নায়ক চরিত্রে দেখা যাবে রাজদীপ গোস্বামীকে। যাকে এর আগে নিম ফুলের মধু-তে পর্ণার ছেলের চরিত্রে দেখেছিল দর্শক।
ইতিমধ্যেই বেশ সাড়া ফেলেছে সিরিয়ালের প্রোমো। একেবারে স্কুলের প্রেম দেখা যাবে এই ধারাবাহিকে। 'জুঁই' আর ‘স্বয়ম’ দুজনেই দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। বড়লোক বাড়ির মেয়ে জুঁই, ছটফটে, প্রাণবন্ত, মিষ্টি। আর প্রথম দেখাতেই এই কন্য়ে মনে জায়গা করে নেয় স্বয়মের। তবে এই প্রেমকাহিনির খলনায়ক হলেন ভরত কল, যিনি জুঁইয়ের বাবা-র চরিত্রে।
তা ধারাবাহিকে কৌশিকী পাল থুরি জুঁই তো ক্লাস টুয়েলভের ছাত্রী, বয়স ১৭-র আশেপাশে, বাস্তবে কত বছর বয়স হল নায়িকার? জন্মের সাল না জানা গেলেও, গত বছর গ্রাজুয়েশন পাশ করেছেন কৌশিকী, অর্থাৎ তাঁর বাস্তবে বয়স তাঁর ২২-এর আশেপাশে। এর আগে 'গীতা এলএলবি'-এর অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র ‘ম্যাহেক’ হিসেবে দেখেছে দর্শক।
পর্দার জুঁই চরিত্রের থেকে বাস্তবে কতটা আলাদা কৌশিকী? এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নায়িকা জানিয়েছেন, ‘কৌশিকী আর জুঁই বাস্তবে অনেকখানি। পর্দায় আমি ধনী পরিবারের মেয়ে। ছটফটে, চনমনে, একটু জেদি, দুরন্ত। কৌশিকী তো গত বছর স্নাতক হয়েছে। তাই সে অনেক পরিণত। কম কথা বলে।’ এমনকী অকপটে জানিয়েছেন স্কুলে থাকতে প্রেম করেছেন। আর তা এই ধারাবহািকের শ্যুটিংয়ের সময় স্মৃতি হয়ে কড়া নেড়েছে। কিন্তু বর্তমানে তিনি সিঙ্গেল। ইতিমধ্যেই জুঁই জায়গা করে নিয়েছে দর্শক মনে। ধারাবাহিক সম্প্রচার হওয়ার অপেক্ষায় তাঁর অনুরাগীরাও।
সন্ধে ৭.০০-টার স্লট দেওয়া হয়েছে এই মেগাকে। জি বাংলার সবচেয়ে পুরনো ও অন্যতম হাই টিআরপি সিরিয়াল জগদ্ধাত্রীর জায়গা নিয়েছে এটি। অবশ্য জগদ্ধাত্রী এখনই বন্ধ হচ্ছে না। তবে সময় বদলেছে। ৮ ডিসেম্বর থেকে এটি আসছে ৭.৩০-টায়। আর ৭ ডিসেম্বরই হবে ফুলকি-র শেষ সম্প্রচার।