Guess Who: ‘খুব পাকা ছিলুম বটে….’, ২৭ বছর আগের ছবির এই সুন্দরী এখন সিরিয়ালের মা-কাকিমা, কে বলুন তো?

Guess Who: ‘খুব পাকা ছিলুম বটে….’, ২৭ বছর আগের ছবির এই সুন্দরী এখন সিরিয়ালের মা-কাকিমা, কে বলুন তো?
মায়াবী চোখের চাহনি আর এক মাথা চুল— চিনতে পারছেন এই সুন্দরীকে? আজ তিনি বাংলা টেলিভিশনের অত্যন্ত পরিচিত এবং দাপুটে এক অভিনেত্রী। ২৭ বছর আগের নিজের প্রথম পোর্টফোলিও-র ছবি শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক দারুণ মজার তথ্য ফাঁস করলেন তিনি।
আজকের বাংলার বিনোদন জগতে তিনি এক চেনা নাম। কিন্তু জানেন কি, ১৯৯৯ সালে যখন তিনি প্রথমবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন অভিনেত্রী হওয়ার কোনো পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না! বরং তাঁর ভাবনা ছিল বেশ ‘পাকা’ এবং অদ্ভুত। দেখুন তো চিনতে পারেন কি!
অভিনয়ে আসার কোনো দুঃসাহস তাঁর ছিল না। বিখ্যাত চিত্রগ্রাহক সাত্যকি ঘোষের কাছে তিনি গিয়েছিলেন কেবল একটি ছবি তুলতে। কেন জানেন? যাতে ভবিষ্যতে তিনি যখন থাকবেন না, তখন বাড়িতে তাঁর একটা ‘ভালো ছবি’ টাঙানো থাকে! নিজের এই পাকা বুদ্ধির কথা নিজেই স্বীকার করেছেন তিনি।
সেই একটি ছবি তুলতে গিয়েই ভাগ্য বদলে যায় তাঁর। ফটোগ্রাফার সাত্যকি ঘোষ তাঁকে অভিভাবকের মতো আগলে বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় নিয়ে আসেন। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর রুপোলি সফর। এই সুন্দরী আজকে বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ। মা-কাকিমার চরিত্রে হামেশাই দেখা যায় তাঁকে। বর্তমানে তাঁকে আপনারা দেখছেন ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি’ ধারাবাহিকে। সাক্ষী চরিত্রে নজর কেড়েছেন ইতিমধ্যেই। ব্লুজ প্রোডাকশনের মেগার নিময়িত মুখ। শুধু তাই নয়, হালে তাঁর ‘শোলক শাড়ি’-তেও দর্শক দেখেছে তাঁকে। ঠিক ধরেছেন!
তিনি আর কেউ নন, টলিপাড়ার অত্যন্ত প্রিয় অভিনেত্রী মৈত্রেয়ী মিত্র। ২৭ বছর আগের সেই নস্টালজিক ছবি শেয়ার করে মৈত্রেয়ী লিখেছেন, ‘অভিনয় জগতে পা রাখার মতো দুঃসাহস আমার কোনোদিনও ছিল না... ১৯৯৯ সালে সাত্যকিদার কাছে গেছিলুম শুধু একটা ছবি তুলে বাড়িতে টাঙাবার জন্যে।……..জানি জানি পাকা তো, হ্যাঁ খুব পাকা ছিলুম বটে । সেই একটা ছবি তুলতে যাওয়া, সাত্যকিদার পোর্টফোলিও করে দেওয়া, আমাকে অভিভাবকের মতো আগলে বিজ্ঞাপনের জগতে নিয়ে যাওয়া । এটাই আমার সর্বপ্রথম ছবি।’
সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটির ‘পাকা’ ভাবনাই আজ আমাদের উপহার দিয়েছে এক গুণী অভিনেত্রীকে। কেরিয়ারে কঠিন সময়ও পার করেছেন মৈত্রেয়ী। স্টেরয়েডের কারণে এক সময় মুখ পুড়ে যায় অভিনেত্রীর। সেই সময় জি বাংলার হিট মেগা 'সুবর্ণলতা'য় অভিনয় করছিলেন তিনি।
দিদি নম্বর ১-এর মঞ্চে তিনি বলেছিলেন,'সারা মুখ সেই সময় জ্বলতো, মেকআপ করা হতো কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল পুরো মেকআপ ফেটে গেল, সারা মুখে তখন ফোসকা, বারবার মেকআপ করে অভিনয় করতাম তখন। তবে এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে আমার পরিচালক এবং টেকনিশিয়ান দাদাদের জন্য। তাঁরা সব সময় সাহায্য করেছেন আমায়। এমনভাবে লাইট সেটআপ করা হতো, বা ক্যামেরা এমন অ্যাঙ্গেলে ধরা হত, যাতে আমার মুখের ক্ষত তেমনভাবে বোঝা না যায়। আমি সারা জীবন টলিউডের কাছে কৃতজ্ঞ, এই ২৫ বছরে আমি শুধুই পেয়েছি, টলিউড আমার সবকিছু দিয়েছে।'
