Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সন্ধ্যা ৭টার স্লটে 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'! শেষ হচ্ছে ‘জগদ্ধাত্রী’? কবে থেকে শুরু নতুন মেগা?

    কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল কৌশিকী পালকে এবার জি বাংলার মেগায় মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে। মেগার নাম 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'। নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে রাজদীপ গোস্বামীকে। কিছু দিন আগেই মেগার প্রোমো প্রকাশ্যে এসেছিল। আর এবার সামনে এল স্লট। কপাল পুড়ল কোন মেগার?

    Published on: Nov 22, 2025 7:30 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল কৌশিকী পালকে এবার জি বাংলার মেগায় মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে। মেগার নাম 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'। আর এই মেগার হাত ধরেই ফিরছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত। নায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে রাজদীপ গোস্বামীকে। কিছু দিন আগেই মেগার প্রোমো প্রকাশ্যে এসেছিল। আর এবার সামনে এল স্লট। কপাল পুড়ল কোন মেগার?

    সন্ধ্যা ৭টার স্লটে 'বেশ করেছি…'! শেষ হচ্ছে ‘জগদ্ধাত্রী’? কবে শুরু নতুন মেগা?
    সন্ধ্যা ৭টার স্লটে 'বেশ করেছি…'! শেষ হচ্ছে ‘জগদ্ধাত্রী’? কবে শুরু নতুন মেগা?

    আরও পড়ুন: প্রেমিক বীর পাহাড়িয়াকে ‘স্বামী’ বলে সম্বোধন! নায়কের সঙ্গে চুপিসারে বিয়ে সারলেন তারা?

    জানা গিয়েছে এই মেগা সন্ধ্যা ৭ টা থেকে সম্প্রচারিত হবে নতুন মেগা। আর সন্ধ্যা ৭ টায় জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘জগদ্ধাত্রী’ সম্প্রচারিত হয়। ফলে অনেকেই অনুমান করছেন এই ধারাবাহিকে এবার শেষ হতে চলেছে। শুরু সময় থেকেই ‘জগদ্ধাত্রী’ টিআরপি তালিকায় সেরা ৫-এ নিজের জায়গা ধরে রেখেছিল। বর্তমানে বহু মেগা শুরুর কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তবে ‘জগদ্ধাত্রী’ ২০২২-এর অগস্ট শুরু হয়েছিল। তারপর টিআরপি তালিকার প্রথম সারিতেই নিজের স্থান ধরে রেখেছে।

    তবে এর মাঝেই শোনা গিয়েছিল এই মেগা নাকি চলতি বছরের শেষ দিকে শেষ হতে পারে। আর 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'-এর স্লট থেকে অনুমান করা যাচ্ছে 'জগদ্ধাত্রী' খুব সম্ভবত শেষ হতে চলেছে।

    তবে এবার প্রশ্ন উঠতে পারে নতুন মেগা কি তবে এই মাস থেকেই শুরু হচ্ছে? নানা এই মাস 'জগদ্ধাত্রী'র অনুরাগীদের জন্য মন ভাঙবে না। জানা গিয়েছে 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' শুরু হবে আগামী মাস অর্থাৎ ডিসেম্বরের ৮ তারিখ থেকে। অর্থাৎ খুব সম্ভবত ৭ তারিখেই ‘জগদ্ধাত্রী’র অন্তিম পর্ব সম্প্রচার হতে পারে।

    প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকে জেন-জি প্রেমের গল্প দেখা হবে। আর মেগার প্রথম প্রোমোতেও তা ফুটে উঠেছে। গল্পে রাজদীপকে দেখা যাবে 'স্বয়ম'-এর চরিত্রে। অন্যদিকে, কৌশিকীর চরিত্রের নাম 'জুঁই'।

    আরও পড়ুন: 'আমরা বন্ধু নই…', অজয়ের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে যা বললেন রাকুল

    জানা গিয়েছে এই মেগাতে কেবল জেন-জি প্রেম নয়, পাশাপাশি আগের প্রজন্মের প্রেমে গল্পও দেখানো হবে। আসলে দুটি ভিন্ন লেন্স দিয়ে ফুটে উঠবে গল্প। স্নেহাশিস চক্রবর্তীর প্রযোজনা ও পরিচালনায় এই ধারাবাহিক আসছে। 'জগদ্ধাত্রী'ও স্নেহাশিসেরই কাজ, ফলে 'জগদ্ধাত্রী'র মতো এই ধারাবাহিক সকলের মনজয় করে নিতে পারে কিনা, বিশেষ করে টিআরপি তালিকায় প্রথম সারির মেগাদের সঙ্গে জায়গা করে নিতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

    News/Entertainment/সন্ধ্যা ৭টার স্লটে 'বেশ করেছি প্রেম করেছি'! শেষ হচ্ছে ‘জগদ্ধাত্রী’? কবে থেকে শুরু নতুন মেগা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes