Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Raja-Madubani: বিয়ের ১০ বছর পার, ধোনির টোটকাতে ভর দিয়েই সফল রাজা-মধুবনীর দাম্পত্য়, জানেন সেটি কী?

    Raja-Madubani: তারকাদের ডিভোর্সের ভিড়ে তাঁদের দাম্পত্য সত্যি নজরকাড়া। কোন মন্ত্রে ভর দিয়ে সফল রাজা-মধুবনীর বিবাহিত জীবন?

    Published on: Jan 15, 2026 5:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিপাড়ার অলিতে-গলিতে এখন শুধুই বিচ্ছেদের গুঞ্জন। যিশু-নীলাঞ্জনা থেকে শুরু করে নীল-তৃণা— একের পর এক প্রিয় জুটির ভাঙনের খবরে যখন ভক্তদের মন ভারাক্রান্ত, ঠিক তখনই এক চিলতে টাটকা বাতাসের মতো ধরা দেয় রাজা ও মধুবনীর সাজানো সংসার। মধুবনী গোস্বামী এখন অভিনয়ের জগত থেকে খানিকটা দূরে, ছেলে কেশবই তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। মাঝেসাঝে ক্য়ামিও চরিত্র করলেও মেগা সিরিয়ালের লিড চরিত্রের কাজ হাতে নেন না তিনি।

    বিয়ের ১০ বছর পার, ধোনির কৌশলে ভর দিয়েই সফল রাজা-মধুবনীর দাম্পত্য়, জানেন সেটি কী?
    বিয়ের ১০ বছর পার, ধোনির কৌশলে ভর দিয়েই সফল রাজা-মধুবনীর দাম্পত্য়, জানেন সেটি কী?

    রাজা অবশ্য় চুটিয়ে কাজ করছেন। বর্তমানে চিরসখা সিরিয়ালে বাবিলের ভূমিকায় দর্শক দেখছে তাঁকে। বাবিলের বিয়ের ট্র্য়াক ঘিরে সিরিয়ালে এখন হাঙ্গামা চলছে। কিন্তু বাস্তবে জীবনে রাজার বিবাহিত জীবন খুব সুখের। এক দশকেরও বেশি সময়ের সফল দাম্পত্যের গোপন রহস্য অবশেষে ফাঁস করলেন মধুবনী। তাঁর মতে, সুখী সংসারের ফর্মুলা লুকিয়ে আছে ক্রিকেটের ‘ক্যাপ্টেন কুল’ মহেন্দ্র সিং ধোনির কৌশলের মধ্যে।

    মধুবনী তাঁর পোস্টে সাফ জানিয়েছেন, একজন জীবনসঙ্গীর মাথা যদি এম এস ধোনির মতো ঠান্ডা হয় এবং তিনি যদি তাঁর সঙ্গীকে অগ্রাধিকারের তালিকায় সবার উপরে (নম্বর ১) রাখেন, তবে সেই সংসার সুখের হতে বাধ্য। মধুবনীর ইঙ্গিত স্পষ্ট— রাজা গোস্বামী তাঁদের সংসারে ঠিক সেই ধোনির মতোই শান্ত এবং স্থির। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে রাজাই হয়ে ওঠেন মধুবনীর ভরসার জায়গা। আবার মধুবনী নিজেও বিশ্বাস করেন, কেরিয়ার বা অন্যান্য হাজারও ব্যস্ততার মাঝে স্বামীকে এক নম্বরে রাখাই তাঁর সম্পর্কের মূল শক্তি।

    ইদানীং টলিউডের অনেক দম্পতিকে নিয়েই বিচ্ছেদের ভুয়ো খবর বা গুঞ্জন ডালপালা মেলে। মধুবনী সম্ভবত চারপাশের এই অস্থির পরিবেশের কথা মাথায় রেখেই তাঁর পোস্টটি করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, সম্পর্কের ভাঙাগড়ার ভিড়েও যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর ‘প্রায়োরিটি’ ঠিক থাকে, তবে ভালোবাসা হারায় না। তিনি লিখেছেন, ‘এম এস ধোনির এর মতো ঠান্ডা মাথা + স্বামীকে/স্ত্রীকে প্রায়োরিটি লিস্টে নম্বর ওয়ানে রাখা = সুখী এবং সফল দাম্পত্য জীবন’।

    ‘ভালোবাসা ডট কম’ ধারাবাহিকের ওম ও তোড়া অর্থাৎ রাজা-মধুবনীর প্রেম আজ ১১ বছর পার করে ফেলেছে। ছোটপর্দার এই জুটি আজও দর্শকদের কাছে আদর্শ। তাঁদের কোল আলো করে এসেছে কেশব। সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেও যেভাবে তাঁরা একে অপরের পাশে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন, তা বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের কাছে এক বড় শিক্ষা।

    মধুবনীর এই পোস্টটি নেটিজেনদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, দাম্পত্য মানে একে অপরের ওপর কর্তৃত্ব নয়, বরং ধোনির মতো ঠান্ডা মাথায় একে অপরকে আগলে রাখা।

    News/Entertainment/Raja-Madubani: বিয়ের ১০ বছর পার, ধোনির টোটকাতে ভর দিয়েই সফল রাজা-মধুবনীর দাম্পত্য়, জানেন সেটি কী?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes