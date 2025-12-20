Edit Profile
    খাওয়ার আগেই পাত ফাঁকা, সিগারেটের ধোঁয়ায় ফোটে অবয়ব, কোন রহস্য লুকিয়ে ভানুপ্রিয়ার হোটেলে?

    শীতের রাতে গা ছমছমে ভূতের সিনেমা দেখতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু হলিউডের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে তেমনভাবে শিহরণ জাগানো ভুতের ছবি খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না বলিউড বা টলিউডে। কিন্তু এবার সেই খেদ পূরণ করবে ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল।

    Published on: Dec 20, 2025 8:45 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কোন রহস্য লুকিয়ে ভানুপ্রিয়ার হোটেলে?

    কোন রহস্য লুকিয়ে ভানুপ্রিয়ার হোটেলে?
    কোন রহস্য লুকিয়ে ভানুপ্রিয়ার হোটেলে?

    উইন্ডোজ প্রোডাকশনের প্রথম হরর ছবি ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল মুক্তি পাবে আগামী ২৩ জানুয়ারি। তবে সিনেমাটি দেখে আপনি কতটা ভয় পাবেন তার কিছু ঝলক ফুটে উঠলো টিজারের মাধ্যমে। নন্দিতা এবং শিবপ্রসাদ প্রযোজিত অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই সিনেমার কয়েক মিনিটের টিজার যেন আপনার গায়ে কাঁটা দেবে।

    টিজার শুরু হতেই দেখতে পাওয়া যায় পাহাড়ের কোলে একটি হোটেল, যেখানে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সেই হোটেলে ঘুরতে থাকে একের পর এক ভৌতিক কান্ড। কখনও খাওয়ার আগেই মাছের কাঁটা পড়ে থাকে থালায় কখনও আবার সিগারেটের ধোঁয়ায় ফুটে ওঠে অবয়ব।

    এখানেই শেষ নয়, এই হোটেলে লুকিয়ে আছে এমন কিছু রহস্য, যা এতদিনে হবে ফাঁস। তবে এই ভূত কি শুধুই ভয় দেখায় না কি ক্ষতি করে মানুষের? কেনই বা বছরের পর বছর ডুয়ার্স- এর জঙ্গলের মধ্যে হোটেলে দিন কাটাচ্ছে তারা? রয়েছে একগুচ্ছ প্রশ্ন, উত্তর মিলবে পরের বছর।

    কিন্তু এই ভূত কিন্তু এই হোটেলের বহুদিনের বাসিন্দা। কিছু কিছু জায়গায় অভিনেত্রীদের রেট্রো লুক আপনাকে মুগ্ধ করবে। কিন্তু সব মিলিয়ে মাটি থেকে কঙ্কাল উঠে আসা হোক অথবা রক্তে ভর্তি বাথটব, সিনেমাটি যে আপনাকে চমকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট তা টিজার দেখেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

    প্রসঙ্গত, এই সিনেমায় অভিনয় করবেন মিমি চক্রবর্তী, বনি সেনগুপ্ত, সোহম মজুমদার, স্বস্তিকা দত্ত, অনামিকা সাহা সহ এক ঝাঁক তারকা। তবে এই সিনেমাটি একা আসছে না, ২৩ তারিখ বড় পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত হোক কলরব। যদিও দুটি একেবারে ভিন্ন স্বাদের দুটি সিনেমা তাই বক্স অফিসে খুব একটা প্রতিযোগিতা হবে বলে মনে হয় না।

