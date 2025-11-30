Edit Profile
    Bharat-Jayasree: বিয়ের ১০ বছর পার! ক্যানসার নিয়ে ‘মেয়ের বয়সী’ জয়শ্রীকে বিয়ে, কটাক্ষে কী বলেছিলেন ৫৬ বছরের ভরত

    ১৭ বছরের ছোট জয়শ্রীক বিয়ে করায় কম ট্রোলের মুখে পড়েননি ভরত। তবে তাঁদের সুখের সংসারে ছাপ ফেলতে পারেনি সেসব নেতিবাচকতা। দেখতে দেখতে বিয়ের ১০ বছর পার। জয়শ্রীর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য নিয়ে কটাক্ষে কী জবাব দিয়েছিলেন অভিনেতা?

    Published on: Nov 30, 2025 9:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    টলিপাড়ার জনপ্রিয় জুটির মধ্যে অন্যতম হলেন ভরত কল ও জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়। যদিও দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ১৮ বছরের। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কম কটাক্ষে পড়েননি। তবে সেসব নেতিবাচকতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে, বেঁধেছেন সুখের সংসার। পালন করলেন ১০ বছরের বিবাহবার্ষিকী।

    ১০ বছরের বিবাহবার্ষিকী পালন করলেন জয়শ্রী ও ভরত।
    দুজনের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে ভরতকে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানালেন জয়শ্রী। লিখলেন, ‘তোমার সঙ্গে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত আমার কাছে সম্পদ। তুমিই আমার আজ, তুমিই আমার ভবিষ্যৎ। তোমাকে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছ বর।’

    বিবাহবার্ষিকীর দিন শ্যুটিং থেকে ফিরে কেকও কাটেন তাঁরা। সঙ্গে ছিলেন আর্য কৌলও। ২০১৫ সালে নিজের থেকে বয়সে অনেকটাই ছোট অভিনেত্রী জয়শ্রী মুখোপাধ্য়ায়কে বিয়ে করেন ভরত। ভরতের প্রথম বিয়ে যদিও হয়েছিল অনেক আগে। সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন অভিনেত্রী অনুশ্রী দাসকে। সেই বিয়ে ভেঙে যায় যদিও ২০০৩ সালে।

    ১৭ বছরের ছোট জয়শ্রীক বিয়ে করায় কম ট্রোলের মুখে পড়েননি ভরত। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানিয়েছিলেন, ‘আমাকে আর জয়শ্রীকে দেখে অনেকে বাবা-মেয়ের আখ্যাও দিয়েছিল। বলেছেন, জয়শ্রীকে আমার মেয়ে লাগে দেখলে! প্রথম দিকে খুবই খারাপ লাগত। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি ব্যাপারটাকে আর তোয়াক্কাই করতাম না। বুঝেছিলাম যে রিয়্যাক্ট করাই ভুল।’

    একসময় ভরতের শরীরে থাবা বসিয়েছিলেন মারণরোগ ক্যানসার। যদিও বর্তমানে ভরত ক্যানসার-মুক্ত। এই নিয়েও নেটিজেনরা কম কটাক্ষ করেননি। স্টার জলসার ইস্মার্ট জোড়ি রিয়েলিটি শো-তে যখন জয়শ্রীকে নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন ভরত কল, তখন এই নিয়ে কথা বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, ‘আমার জয়শ্রীকে নিয়ে ভয় নেই। জানি ও ফাইটার। তবে আমার চিন্তা হয় আরিয়াকে নিয়ে। ওকে সেটেল করে দিয়ে যেতে চাই। হয়তো নিজের চোখে সেটা দেখে যেতে পারব না। তবে সব যেন ঠিক থাকে তা নিশ্চিত করে যেতে চাই।’ তবে স্বামীকে সবসময় আগলে রাখেন জয়শ্রী। তাঁদের সুখী দাম্পত্যের ছাপ দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে।

