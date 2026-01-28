নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল ভারতী-হর্ষের দ্বিতীয় সন্তানের, ছোট ছেলের কী নাম রাখলেন ছেলের?
গত বছরের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয় সন্তানকে জন্ম দেন ভারতী সিং। যদিও একটি কন্যা সন্তানের ভীষণ ইচ্ছে ছিল তাঁর, কিন্তু ছোট ছেলের মুখ দেখে সেই মন খারাপ নিমেষে দূর হয়ে যায়। সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেই সেই খবর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সকলকে জানান ভারতী এবং হর্ষ।
হাসপাতালের বাইরে অপেক্ষারত ছবি শিকারীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াতেও দেখা যায় ভারতীকে। পরবর্তীকালে সকলকে মিষ্টিও খাওয়ান তিনি। এবার সম্পন্ন হল ছোট সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠান। বুধবার অর্থাৎ ২৮ জানুয়ারি নিজের ছোট ছেলের নামকরণ করলেন এই তারকা দম্পতি।
ধুমধাম করে অনুষ্ঠান করে এই শুভ দিনটি পালন করেন তাঁরা। এইদিন লাল রঙের স্যুট পরে থাকে দেখা যায় ভারতীকে। হর্ষ ও লক্ষ্য অর্থাৎ ভারতের বড় ছেলে পরেছিল একটি হালকা বেগুনি রঙের পাঞ্জাবি। বাবা এবং দাদার সঙ্গে ম্যাচিং করে খুদেও পরেছিল ছোট্ট পাঞ্জাবি।
এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই নিজের সন্তানের নাম প্রথম প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন তারকা জুটি। ছোট ছেলের নাম রেখেছেন যশবীর। এই নামটির অর্থ হল যোদ্ধা, সাহসী ব্যক্তি অথবা বিজয়ী পরাক্রমশালী। যদি মূলত সংস্কৃত শব্দ, যার মধ্যে যশ শব্দটির অর্থ হলো খ্যাতি এবং বীর শব্দটির অর্থ হল সাহসী।