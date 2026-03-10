বড়সড় বিপাকে ভারতী! আগেভাগেই সকলকে করলেন সতর্ক, কী ঘটেছে?

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভীষণভাবে সক্রিয় ভারতী সিং। শুধুমাত্র একজন কমেডিয়ান হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবেও তিনি ভীষণ জনপ্রিয় সকলের কাছে। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি তিনি বারবার তুলে ধরেছেন সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায়। তবে এবার তিনি যে ভিডিও পোস্ট করলেন সেখানে মানুষকে তিনি হাসালেন না বরং করলেন সতর্ক।
সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ভারতীর কণ্ঠস্বর নকল করা হয় এবং প্রচার করা হয় ওজন কমানোর একটি ভুয়ো ওষুধের বিজ্ঞাপন। এই গোটা ব্যাপারটাই তিনি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দিয়ে সতর্ক করেছেন ভক্তদের।
ভারতী জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি ওজন কমানোর একটি পণ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছেন। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারে অন্যরকম। এই ধরনের কোনও বিজ্ঞাপনের সঙ্গেই নাকি যুক্ত নন ভারতী। তাঁর স্বর এবং কথা বলার ভঙ্গি নকল করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে এমন ভাবে ভিডিও তৈরি করা হয়েছে যাতে বোঝার উপায় নেই যে এটা ভারতী নয়।
ভিডিও পোস্ট করে ভারতী লেখেন, আমার নামে জালিয়াতি করা হচ্ছে। প্রতিদিন বিভিন্ন মানুষ আমাকে মেসেজ করে জিজ্ঞাসা করছেন যে এটা সত্যি কিনা। সত্যি সত্যিই এমন কোনও প্রোডাক্ট আমি ব্যবহার করেছি কিনা। তাই আমি সকলের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই যে আমি এই কোম্পানিকে চিনি না। এটা একটি জালিয়াতি।
ভারতী আরও লেখেন, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না। যখন সকলে আমাকে ভিডিও পাঠাতে থাকেন তখন আমি বুঝতে পারি যে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে। অনেকেই হয়তো আমাকে বিশ্বাস করে এমন প্রডাক্ট কিনছেন কিন্তু সবাইকে আমি সাবধান করতে চাই। আমি জানি না এরা কারা বা আমার সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। দয়া করে প্রতারকদের ফাঁদে পা দেবেন না।