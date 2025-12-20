Edit Profile
    দ্বিতীয়বার মা হওয়ার পর বিশেষ বার্তা ভারতীর! 'সব সময় ওকে দেখছি…', বললেন কমেডি কুইন

    শুক্রবার ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়া ভক্তদের সুখবর দিয়েছিলেন। কমেডি কুইন ভারতী দ্বিতীয়বারের জন্য মা হন। ফের পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। তবে শুরুতে ছেলের জন্মের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও ঘোষণা করেননি তাঁরা। ছেলের জন্মের পর অনুরাগীদের সঙ্গে এবার বিশেষ ভিডিয়ো বার্তা ভাগ করে নিলেন ভারতী-হর্ষ।

    Published on: Dec 20, 2025 4:00 PM IST
    By Sayani Rana
    আরও পড়ুন: দ্বিতীয়বারের জন্য মা হলেন কমেডি কুইন ভারতী! গোলার পর মেয়ে হল না ছেলে?

    তিনি ও হর্ষ একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। সেখানে তাঁদের রংমিলান্তিতে ধরা দিতে দেখা যায়। ভারতীর পরনে ছিল একটি সাদা রঙের গাউন, হর্ষ পরেছিলেন একটি সাদা শার্ট ও বাদামি রঙের টাউজার। ভিডিয়োয় দেখা যায় তাঁরা একসঙ্গে একতাছাড়াওটি বাচ্ছাদের জামা দড়িতে ক্লিপ দিয়ে ঝোলাচ্ছেন। সেই জামায় একটি বাচ্চা ছেলের অ্যানিমেশ্ন। তারপর ভিডিয়োয় আকাশী রঙে ফুটে ওঠে, 'ইটস অ্যা বেবি বয়।' এরপর তারকা দম্পতি একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন।

    তাছাড়াও ভারতীর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘আমাদের ছেলে এসে গিয়েছে। মেয়ে চেয়েছিলাম, কিন্তু যে এসেছে তাকে আমরা স্বাদরে স্বাগত জানিয়েছি। ও সুস্থ আছে। সত্যি একদম অন্যরকমের একটা অনুভূতি। এতটাই আলাদা যে আমি বলে বোঝাতে পারব না। সব সময় ওকেই দেখছি। ও ঘুমাচ্ছে না চেয়ে রয়েছে সবটা। আমি জগৎ সংসার ভুলে গিয়েছি, শুধু ও আমার মনে মধ্যে রয়েছে।’

    আরও পড়ুন: 'একটু এদিক ওদিক হলে বাংলাদেশে জন্মাতাম, এই জন্মের মতো বেঁচে গিয়েছি…', ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মেখলা

    ভারতী এবং হর্ষের ছেলে ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার ঘর আলো করে এসেছে। অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ভারতী-হর্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের অনুরাগীরা।

    ভারতী সিং তাঁর গর্ভাবস্থার পুরো সময় ধরেই কাজ করে গিয়েছেন। ক্যামেরার সামনে পাপারাৎজিদের সঙ্গে তাকে বেশ কয়েকবার এই বিষয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।

    ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়ার এক ছেলে ছিলই। সে নেটদুনিয়ায় গোলা নামেই বেশি পরিচিত। খুদের ভালো নাম লক্ষ্য। ভারতী এবং হর্ষের প্রথম ছেলে ২০২২ সালে জন্মে ছিল। গোলার জন্মের আগে গর্ভাবস্থায়ও ভারতী কাজ করছিলেন।

    ভারতী এবং হর্ষ ২০১৭ সালে বিয়ে করেছিলেন। এই দম্পতি তাঁদের রোজনামচার নানা খুঁটিনাটি ভ্লগের মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সেখানে প্রায়ই গোলার দেখা মেলে। তাছাড়াও তাঁরা একসঙ্গে একটি পডকাস্ট পরিচালনা করেন।

