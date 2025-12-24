Edit Profile
    ছোট ছেলেকে ক্যামেরার সামনে আনলেন ভারতী! বাবা না মা কার মতো দেখতে হল খুদেকে?

    গত শুক্রবার ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়া তাঁদের ভক্তদের সুখবর দিয়েছেন। কমেডি কুইন ভারতী সিং দ্বিতীয়বারের জন্য মা হয়েছেন। ছেলের কোলে আবার ছেলেই এসেছে। ইতিমধ্যেই ছেলের নাম প্রকাশ্যে এনেছেন ভারতী। আর এবার ছেলেকে ক্যামেরার সামনে আনলেন, সঙ্গে থাকল গোলা আর হর্ষও।

    Published on: Dec 24, 2025 2:29 PM IST
    By Sayani Rana
    গত শুক্রবার ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়া তাঁদের ভক্তদের সুখবর দিয়েছেন। কমেডি কুইন ভারতী সিং দ্বিতীয়বারের জন্য মা হয়েছেন। ছেলের কোলে আবার ছেলেই এসেছে। ইতিমধ্যেই ছেলের নাম প্রকাশ্যে এনেছেন ভারতী। আর এবার ছেলেকে ক্যামেরার সামনে আনলেন, সঙ্গে থাকল গোলা আর হর্ষও।

    বুধবার ভারতী তাঁর ছোট ছেলে কাজুকে ক্যামেরার সামনে আনেন। ছবিতে হাসপাতালেই হর্ষর কোলে খুদেকে দেখা যায়। হর্ষর পরনে ছিল হলুদ রঙের শার্ট ও সাদা টাউজার। পাশে তাঁদের বড় ছেলে লক্ষ্যও ছিল। সে সাদা রঙের একটি ফুলহাতা হাইনেক টি -শার্ট পরেছিল। ছোট ভাইকে একরাশ আনন্দ আর বিস্ময় ভরা চোখে দেখছিল। তবে ছেলের মুখ এখনও সামনে আনেননি ভারতী। তাই খুদেকে বাবা না মা কার মতো দেখতে হয়েছে তা বোঝার উপায় এখনো নেই।

    প্রসঙ্গত, কমেডি কুইন একটি ভিডিয়ো ভ্লগ পোস্ট করেছিলেন কিছু দিন আগে। সেখানে হাসপাতালের বেডে শুয়েই ছেলের নাম অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি জানিয়ে ছিলেন তিনি ছেলের ডাক নাম রেখেছেন কাজু।

    ওই ভিডিয়োয় তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি গোলাপি আর ব্লু দু’রকম রঙের বাচ্চাদের জামা এনেছিলাম। কিন্তু ছেলে হয়েছে। ওকে এখনই সকলের সামনে আনতে পারব না। তাতে আমাদের বাবা-মা রেগে যাবেন। ওঁদের মতে যখন সময় হবে তখন দেখাবো। কিন্তু কাজুকে আপনাদের সামনে আনার জন্য আমি খুবই এক্সসাইটেড। গোলার সঙ্গে ওকে দেখাবো। গোলা ভাইকে পেয়ে খুবই খুশি।' তবে কাজু ভারতীর ছোট ছেলের ডাক নাম। তার ভালো নাম কী রাখা হয়েছে তা এখনও প্রকাশ্যে আনেননি ভারতী বা হর্ষ কেউই।

    ভারতী এবং হর্ষের ছেলে ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার ঘর আলো করে এসেছে। অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ভারতী-হর্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের অনুরাগীরা। ভারতী সিং তাঁর গর্ভাবস্থার পুরো সময় ধরেই কাজ করে গিয়েছেন। ক্যামেরার সামনে পাপারাৎজিদের সঙ্গে তাকে বেশ কয়েকবার এই বিষয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।

    ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়ার এক ছেলে ছিলই। সে নেটদুনিয়ায় গোলা নামেই বেশি পরিচিত। খুদের ভালো নাম লক্ষ্য। ভারতী এবং হর্ষের প্রথম ছেলে ২০২২ সালে জন্মে ছিল। গোলার জন্মের আগে গর্ভাবস্থায়ও ভারতী কাজ করছিলেন।

    ভারতী এবং হর্ষ ২০১৭ সালে বিয়ে করেছিলেন। এই দম্পতি তাঁদের রোজনামচার নানা খুঁটিনাটি ভ্লগের মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সেখানে প্রায়ই গোলার দেখা মেলে। তাছাড়াও তাঁরা একসঙ্গে একটি পডকাস্ট পরিচালনা করেন।

