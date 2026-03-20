চিনির থেকেও মিষ্টি! কাজুর মুখ দেখালেন ভারতী-হর্ষ, মা না বাবা, কার মতো দেখতে খুদে
ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাচিয়া তাঁদের ছোট ছেলে যশবীর ওরফে কাজুর প্রতি তাঁদের স্নেহ প্রকাশ করেছেন। কিউটের ডিব্বাকে ভালোবাসায় ভরিয়েছে নেটপাড়া।
কৌতুক অভিনেতা ভারতী সিং এবং লেখক-উপস্থাপক স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়া গত বছরের ডিসেম্বরে তাদের দ্বিতীয় ছেলে যশবীর ওরফে কাজুকে স্বাগত জানায়। যদিও পারিবারিক নানা নিয়মের কারণে, একদিন খুদের মুখ এতদিন দেখাননি নেটপাড়ায়। তবে অবশেষে ভক্তদের ইচ্ছেপূরণ করলেন ভারতী।
ভারতী সিং এবং হর্ষ তাঁদের দ্বিতীয় ছেলে যশবীর অর্থাৎ কাজুর মুখ প্রকাশ করেছেন বৃহস্পতিবার। ভারতী এবং হর্ষ একটি ভ্লগ শেয়ার করেছেন যেখানে ছোট ছেলের ফেস রিভিল করেছেন। দম্পতি তাদের টিমের সদস্যদের সঙ্গে নিজেদের বাড়িতেই আয়োজন করেন একটি ছোট্ট পার্টির। কাজুকে একটা সুন্দর লাল-সাদা পোশাক পরানো হয়েছিল।
ভারতী প্রথমে কাজুর মুখ আড়াল করার জন্য রেখেছিলেন গোলাপের তোড়া। পরে ধীরে ধীরে সেগুলি সরিয়ে ফেলেন। তারপরই সামনে আসে গোলা-র ভাই। এরপর ভারতী সকলকে প্রশ্ন করেন, ছোট ছেলেকে কার মতো দেখতে হল, তাঁর না হর্ষের?
ভরতি সিং এবং তাঁর স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়ার ছোট ছেলে যশবীর (ডাকনাম কাজু)-র মুখ প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালোবাসার বন্যা বয়ে গিয়েছে। ভক্তদের অনেকেই বলছেন, কাজু নাকি একেবারে বাবার মতো দেখতে। কেউ লিখেছেন, ‘কাজু পুরো হর্ষ আর তার দাদুর মতো।’
আবার অন্য এক ভক্তের মন্তব্য, ‘কাজু হল হর্ষের কার্বন কপি’। আরেকজন লেখেন, ‘গোলা ভারতীর মতো, আর কাজু হর্ষের মতো’। তবে হর্ষ নিজে ভিডিয়োতে মজা করে বলেছেন, তাঁর মতে কাজু নাকি ভরতির মতোই দেখতে।
ভিডিওতে হর্ষকে বলতে শোনা যায়, ‘কত সুন্দর না, একেবারে ভরতীর মতো।’ এর উত্তরে ভরতী বলেন, ‘না, হর্ষের মতো। গোলা প্রথমে আমার মতো ছিল, পরে হর্ষের মতো হয়ে গিয়েছে।’
ভরতি সিং ও হর্ষ লিম্বাচিয়ার ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও ভক্তদের আগ্রহ কম নয়। কিছুদিন গোপনে প্রেম করার পর তাঁরা ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে গোয়ায় গিয়ে বিয়ে করেন। ২০২২ সালে তাঁদের প্রথম সন্তান লক্ষ (ডাকনাম গোলা)-র জন্ম হয়। এরপর ২০২৫ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের খবর দেন ভরতী এবং একই বছরের ডিসেম্বরে জন্ম হয় তাঁদের দ্বিতীয় ছেলে যশবীরের, যাকে আদর করে কাজু বলে ডাকেন তাঁরা। যদিও দুই ছেলের মা-বাবা হওয়ার পরও ভবিষ্যতে একটি কন্যাসন্তানের ইচ্ছার কথা একাধিকবার জানিয়েছেন তাঁরা।
কাজুর জন্মের মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যেই কাজে ফিরেছেন ভরতি। বর্তমানে তিনি জনপ্রিয় টেলিভিশন শো ‘লাফটার শেফস সিজন ৩’-এর সঞ্চালনা করছেন শেফ হারপাল সিং সোখির সঙ্গে। এই শোতে অভিনয় করছেন অভিষেক কুমার, কৃষ্ণা অভিষেক, কাশ্মীরা শাহ, আলি গনি, জান্নাত জুবায়ের, করণ কুন্দ্রা, অর্জুন বিজলানি, সমর্থ জুরেল, অঙ্কিতা লোকান্ডে এবং তেজস্বী প্রকাশসহ আরও অনেকেই। টিআরপি তালিকায় ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে থাকা এই অনুষ্ঠানটি দর্শকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে।